Вячеслав Белинский – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 сентября сборная Украины начнет матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

Первыми на корт выйдут второй номер украинской сборной Вячеслав Белинский (№605 ATP) и лидер венгров Мартон Фучович (№91 АТР). Начало встречи в 18:00 по Киеву.

Ранее теннисисты между собой не играли.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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