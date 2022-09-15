Кубок Дэвиса15 сентября 2022, 15:59 |
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Вячеслав Белинский – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса
15 сентября 2022, 15:59 |
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15 сентября сборная Украины начнет матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
Первыми на корт выйдут второй номер украинской сборной Вячеслав Белинский (№605 ATP) и лидер венгров Мартон Фучович (№91 АТР). Начало встречи в 18:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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