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  4. Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наслаждаемся магическими еврокубковыми вечерами»
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 15:42 |
183
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наслаждаемся магическими еврокубковыми вечерами»

Наставник «Наполи» - о победе над «Рейнджерс»

15 сентября 2022, 15:42 |
183
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наслаждаемся магическими еврокубковыми вечерами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу 3:0 над «Рейнджерс» во втором туре Лиги чемпионов:

«После такого вечера надо поздравить игроков, они отлично сыграли. Мы победили, хотя в первом тайме не выжали максимум из своего превосходства.

Мы наслаждаемся этими магическими еврокубковыми вечерами, которые заслужили благодаря великолепно проделанной работе в прошлом году».

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Лучано Спаллетти Наполи Глазго Рейнджерс Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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