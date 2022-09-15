Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наслаждаемся магическими еврокубковыми вечерами»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу 3:0 над «Рейнджерс» во втором туре Лиги чемпионов:

«После такого вечера надо поздравить игроков, они отлично сыграли. Мы победили, хотя в первом тайме не выжали максимум из своего превосходства.

Мы наслаждаемся этими магическими еврокубковыми вечерами, которые заслужили благодаря великолепно проделанной работе в прошлом году».