Лига чемпионов15 сентября 2022, 15:42 |
183
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Наслаждаемся магическими еврокубковыми вечерами»
Наставник «Наполи» - о победе над «Рейнджерс»
15 сентября 2022, 15:42 |
183
0
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу 3:0 над «Рейнджерс» во втором туре Лиги чемпионов:
«После такого вечера надо поздравить игроков, они отлично сыграли. Мы победили, хотя в первом тайме не выжали максимум из своего превосходства.
Мы наслаждаемся этими магическими еврокубковыми вечерами, которые заслужили благодаря великолепно проделанной работе в прошлом году».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 15 сентября 2022, 11:00 21
Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы
Футбол | 15 сентября 2022, 10:58 0
Виталий Пономарев прокомментировал результат матча против «Заглембе» U-19
Футбол | 14.09.2022, 20:38
Футбол | 15.09.2022, 01:15
Футбол | 15.09.2022, 10:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.09.2022, 17:21 3
14.09.2022, 14:40 5
14.09.2022, 23:35 9
14.09.2022, 07:25
15.09.2022, 11:19 11
13.09.2022, 18:43 5
13.09.2022, 20:39 8
Другие виды