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  4. Фабио КАПЕЛЛО: «Ювентус выключился после первых трудностей»
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 15:30 |
255
0

Фабио КАПЕЛЛО: «Ювентус выключился после первых трудностей»

Легендарный тренер – о поражении «Ювентуса» от «Бенфики»

15 сентября 2022, 15:30 |
255
0
Фабио КАПЕЛЛО: «Ювентус выключился после первых трудностей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Бенфики» 1:2 во втором туре Лиги чемпионов:

«Тяжелый для «Юве» матч, ему не удалось вернуться в игру. Прекрасно проведя стартовые минуты, далее «Юве» уже не успевал за ритмом соперника. Мы увидели огромную разницу в качестве и интенсивности, для «бьянконери» настал тяжелый момент.

Команда показывала лучшую игру в сезоне, но выключилась после первых трудностей. На поле не было баланса. Игроки «Бенфики» проявили волю, показав мощный, скоростной футбол. «Юве» всего этого не хватало, эти качества у них проявлялись лишь эпизодически. Раньше у Аллегри была другая команда. Теперь он не может найти курс и решение проблем».

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Фабио Капелло Ювентус Бенфика Лига чемпионов
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Источник Tuttosport
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