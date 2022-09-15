Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер АЕК: «У Динамо тренер с большим опытом и очень хороший состав»
Лига Европы
15 сентября 2022, 14:41 | Обновлено 15 сентября 2022, 14:52
300
0

Тренер АЕК: «У Динамо тренер с большим опытом и очень хороший состав»

Хосе Луис Ольтра – о матче Лиги Европы

15 сентября 2022, 14:41 | Обновлено 15 сентября 2022, 14:52
300
0
Тренер АЕК: «У Динамо тренер с большим опытом и очень хороший состав»
ФК АЕК Ларнака. Хосе Луис Ольтра

Главный тренер АЕКа из Ларнаки Хосе Луис Ольтра поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Динамо» Киев (15 сентября):

«Нас ждет важная, сложная игра против исторической команды, которая привыкла играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы. У них хороший тренер с большим опытом, у команды очень хороший состав. У нас в соперниках — компактная команда с отличным умением проводить скоростные атаки. При этом они любят контролировать мяч. В матче с таким соперником мы должны выкладываться на все 100% для лучшего результата.

И АЕК, и «Динамо» начали свой путь в групповом этапе Лиги Европы с поражений, поэтому предстоящий матч будет в каком-то смысле решающим для обеих команд. Это будет тяжелая игра.

Конечно, «Динамо» приходится готовиться и выступать в сложных условиях. Не знаю, насколько это сложно для соперника, но как тренер я должен смотреть на свою работу. Луческу очень опытен — уверен, он знает, что необходимо делать и психологически, и тактически.

Знаю, что в «Динамо» несколько футболистов травмированы. Можно сказать, что это хорошо для нас, но, опять же, Луческу — очень опытный тренер, и у него под рукой хороший выбор исполнителей. У нас тоже не все смогут сыграть, но фамилий называть я не стану».

По теме:
Динамо – АЕК Ларнака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо представило новую игровую форму
Динамо – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Хосе Луис Ольтра Динамо - АЕК Ларнака АЕК Ларнака Динамо Киев Лига Европы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
Футбол | 14 сентября 2022, 20:38 6
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет

«Шахтер» и «Селтик» ушли на перерыв при равном счете 1:1

Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Другие виды | 14 сентября 2022, 21:00 6
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!

Сине-желтые вышли в лидеры группы чемпионата мира в Будапеште

Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Футбол | 15.09.2022, 11:19
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Неудачный старт сезона от Ювентуса. Аллегри останется?
Футбол | 15.09.2022, 11:48
Неудачный старт сезона от Ювентуса. Аллегри останется?
Неудачный старт сезона от Ювентуса. Аллегри останется?
ВИДЕО. Украина опередила Россию, Ковалец в Александрии, ставим на Днепр-1
Футбол | 15.09.2022, 14:58
ВИДЕО. Украина опередила Россию, Ковалец в Александрии, ставим на Днепр-1
ВИДЕО. Украина опередила Россию, Ковалец в Александрии, ставим на Днепр-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 3
Бокс
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
14.09.2022, 07:25
Футбол
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
13.09.2022, 22:59 6
Футбол
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
ВИДЕО. Досадный угловой. Как Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
ВИДЕО. Досадный угловой. Как Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
14.09.2022, 03:54
Другие виды
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
14.09.2022, 14:40 5
Бокс
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
15.09.2022, 01:15 1
Футбол
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
14.09.2022, 11:10 5
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности