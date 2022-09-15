Тренер АЕК: «У Динамо тренер с большим опытом и очень хороший состав»

Главный тренер АЕКа из Ларнаки Хосе Луис Ольтра поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Динамо» Киев (15 сентября):

«Нас ждет важная, сложная игра против исторической команды, которая привыкла играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы. У них хороший тренер с большим опытом, у команды очень хороший состав. У нас в соперниках — компактная команда с отличным умением проводить скоростные атаки. При этом они любят контролировать мяч. В матче с таким соперником мы должны выкладываться на все 100% для лучшего результата.

И АЕК, и «Динамо» начали свой путь в групповом этапе Лиги Европы с поражений, поэтому предстоящий матч будет в каком-то смысле решающим для обеих команд. Это будет тяжелая игра.

Конечно, «Динамо» приходится готовиться и выступать в сложных условиях. Не знаю, насколько это сложно для соперника, но как тренер я должен смотреть на свою работу. Луческу очень опытен — уверен, он знает, что необходимо делать и психологически, и тактически.

Знаю, что в «Динамо» несколько футболистов травмированы. Можно сказать, что это хорошо для нас, но, опять же, Луческу — очень опытный тренер, и у него под рукой хороший выбор исполнителей. У нас тоже не все смогут сыграть, но фамилий называть я не стану».