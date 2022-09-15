Забытые эмоции. Челси повторил антирекордный старт в Лиге чемпионов

В домашней игре 2-го тура текущей Лиги чемпионов «Челси» поделил очки с австрийским «РБ Зальцбург» - ничья 1:1.

Напомним, в стартовой игре чемпионской еврокампании-2022/2023 «пенсионеры» в Загребе потерпели поражение от местного «Динамо» со счетом 0:1. К слову, после той неудачи руководство лондонского клуба уволило Томаса Тухеля, а на игру с австрийцами команду вывел новый наставник Грэм Поттер.

Оставшись без побед в играх с хорватами и австрийцами, «Челси» впервые с сезона-1999/2000 не сумел выиграть хоть раз в двух стартовых играх на групповом стадии Лиги чемпионов. Тогда лондонцы в первом туре турнира сыграли вничью с «Миланом» (0:0), а затем уступили «Герте» (1:2).

5 октября «Челси» примет на своем поле «Милан», который лидирует в группе Е, имея 4 очка.