Известны претенденты на звание лучшего игрока 2-го тура ЛЧ

По итогам матчей второго тура Лиги чемпионов пресс-служба Европейского футбольного союза выделила четырех футболистов, достойных, по ее мнению, получить статус лучшего игрока недели.

За победу в опросе среди болельщиков поборются форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ставший автором победного гола команды в матче с «Маккаби» из Хайфы (3:1), вингер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, который отдал голевую передачу во встрече с «Боруссией» Дортмунд (2:1), полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, сделавший ассист в матче с «Барселоной» (2:0), а также нападающий «Брюгге» Ферран Хутгла, который в игре с «Порту» (4:0) отметился голом и ассистом.

Голосование на официальном сайте УЕФА уже открыто.

Напомним, лучшим игроком 1-го тура нынешней Лиги чемпионов был признан нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.