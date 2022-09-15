Известны претенденты на звание лучшего игрока 2-го тура ЛЧ
В УЕФА определились с номинантами
По итогам матчей второго тура Лиги чемпионов пресс-служба Европейского футбольного союза выделила четырех футболистов, достойных, по ее мнению, получить статус лучшего игрока недели.
За победу в опросе среди болельщиков поборются форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ставший автором победного гола команды в матче с «Маккаби» из Хайфы (3:1), вингер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, который отдал голевую передачу во встрече с «Боруссией» Дортмунд (2:1), полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, сделавший ассист в матче с «Барселоной» (2:0), а также нападающий «Брюгге» Ферран Хутгла, который в игре с «Порту» (4:0) отметился голом и ассистом.
Голосование на официальном сайте УЕФА уже открыто.
Напомним, лучшим игроком 1-го тура нынешней Лиги чемпионов был признан нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.
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