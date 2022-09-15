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Испания
15 сентября 2022, 12:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 12:20
594
0

Пишут историю заново. У Реала лучший старт сезона за последние 54 года

«Сливочные» сейчас практически неуязвимы

15 сентября 2022, 12:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 12:20
594
0
Пишут историю заново. У Реала лучший старт сезона за последние 54 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» в матче 2-го тура Лиги чемпионов обыграл дома «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.

Этой победой команда довела серию своих выигрышных встреч на старте сезона-2022/2023 до восьми - это лучшая серия клуба за последние 54 года.

В сезоне-1961/1962 «Реал» тоже победил в восьми матчах подряд. Лучше «сливочные» стартовали лишь в сезоне-1968/1969. Тогда они выиграли в 11 матчах подряд.

Следующую игру «Реал» проведет 18 сентября. В 6-м туре чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти выяснят отношения с мадридским «Атлетико».

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Источник Sport.ua
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