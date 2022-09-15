Пишут историю заново. У Реала лучший старт сезона за последние 54 года

Мадридский «Реал» в матче 2-го тура Лиги чемпионов обыграл дома «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.

Этой победой команда довела серию своих выигрышных встреч на старте сезона-2022/2023 до восьми - это лучшая серия клуба за последние 54 года.

В сезоне-1961/1962 «Реал» тоже победил в восьми матчах подряд. Лучше «сливочные» стартовали лишь в сезоне-1968/1969. Тогда они выиграли в 11 матчах подряд.

Следующую игру «Реал» проведет 18 сентября. В 6-м туре чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти выяснят отношения с мадридским «Атлетико».