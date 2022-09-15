Кубок Дэвиса15 сентября 2022, 11:25 |
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Кубок Дэвиса. 2-й игровой день. Испания – Сербия без Надаля и Джоковича
Итальянцы вынесли хорватов, Германия обыграла Францию, США вырвала победу в парном матче
15 сентября 2022, 11:25 |
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Завершился второй игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.
ГРУППА A (Болонья, Италия)
Италия 3:0 Хорватия
- Лоренцо Музетти – Борна Гойо – 6:4, 6:2
- Маттео Берреттини – Борна Чорич – 6:7 (4:7), 6:2, 6:1
- Симоне Болелли/Фабио Фоньини – Никола Мектич/Мате Павич – 3:6, 7:5, 7:6 (7:3)
ГРУППА B (Валенсия, Испания)
Испания 3:0 Сербия
- Альберт Рамос-Виньолас – Ласло Дьере – 2:6, 7:6 (7:5), 7:5
- Роберто Баутиста Агут – Миомир Кецманович – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)
- Марсель Гранольерс/Педро Мартинес – Никола Чачич/Душан Лайович – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2
ГРУППА C (Гамбург, Германия)
Франция 1:2 Германия
- Бенжамин Бонзи – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 6:2, 5:7
- Адриан Маннарино – Оскар Отте – 6:4, 6:3
- Николя Маю/Артур Риндеркнех – Кевин Кравиц/Тим Пютц – 2:6, 6:3, 6:7 (1:7)
ГРУППА D (Глазго, Великобритания)
США 2:1 Великобритания
- Томми Пол – Дэниел Эванс – 6:4, 4:6, 6:4
- Тейлор Фритц – Кэмерон Норри – 6:2, 6:7 (2:7), 5:7
- Раджил Рам/Джек Сок -– Энди Маррей/Джо Солсбери – 5:7, 6:4, 7:5
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