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Кубок Дэвиса
15 сентября 2022, 11:25 |
124
0

Кубок Дэвиса. 2-й игровой день. Испания – Сербия без Надаля и Джоковича

Итальянцы вынесли хорватов, Германия обыграла Францию, США вырвала победу в парном матче

15 сентября 2022, 11:25 |
124
0
Кубок Дэвиса. 2-й игровой день. Испания – Сербия без Надаля и Джоковича
Кубок Дэвиса

Завершился второй игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)
Италия 3:0 Хорватия

  • Лоренцо Музетти – Борна Гойо – 6:4, 6:2
  • Маттео Берреттини – Борна Чорич – 6:7 (4:7), 6:2, 6:1
  • Симоне Болелли/Фабио Фоньини – Никола Мектич/Мате Павич – 3:6, 7:5, 7:6 (7:3)

ГРУППА B (Валенсия, Испания)
Испания 3:0 Сербия

  • Альберт Рамос-Виньолас – Ласло Дьере – 2:6, 7:6 (7:5), 7:5
  • Роберто Баутиста Агут – Миомир Кецманович – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)
  • Марсель Гранольерс/Педро Мартинес – Никола Чачич/Душан Лайович – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2

ГРУППА C (Гамбург, Германия)
Франция 1:2 Германия

  • Бенжамин Бонзи – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 6:2, 5:7
  • Адриан Маннарино – Оскар Отте – 6:4, 6:3
  • Николя Маю/Артур Риндеркнех – Кевин Кравиц/Тим Пютц – 2:6, 6:3, 6:7 (1:7)

ГРУППА D (Глазго, Великобритания)
США 2:1 Великобритания

  • Томми Пол – Дэниел Эванс – 6:4, 4:6, 6:4
  • Тейлор Фритц – Кэмерон Норри – 6:2, 6:7 (2:7), 5:7
  • Раджил Рам/Джек Сок -– Энди Маррей/Джо Солсбери – 5:7, 6:4, 7:5
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Источник Sport.ua
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