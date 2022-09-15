Кубок Дэвиса. 2-й игровой день. Испания – Сербия без Надаля и Джоковича

Завершился второй игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)

Италия 3:0 Хорватия

Лоренцо Музетти – Борна Гойо – 6:4, 6:2

Маттео Берреттини – Борна Чорич – 6:7 (4:7), 6:2, 6:1

Симоне Болелли/Фабио Фоньини – Никола Мектич/Мате Павич – 3:6, 7:5, 7:6 (7:3)

ГРУППА B (Валенсия, Испания)

Испания 3:0 Сербия

Альберт Рамос-Виньолас – Ласло Дьере – 2:6, 7:6 (7:5), 7:5

Роберто Баутиста Агут – Миомир Кецманович – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Марсель Гранольерс/Педро Мартинес – Никола Чачич/Душан Лайович – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2

ГРУППА C (Гамбург, Германия)

Франция 1:2 Германия

Бенжамин Бонзи – Ян-Леннард Штруфф – 4:6, 6:2, 5:7

Адриан Маннарино – Оскар Отте – 6:4, 6:3

Николя Маю/Артур Риндеркнех – Кевин Кравиц/Тим Пютц – 2:6, 6:3, 6:7 (1:7)

ГРУППА D (Глазго, Великобритания)

США 2:1 Великобритания