Главный тренер Руха U-19: «Само название турнира пугает ребят»

Главный тренер «Руха» U-19 Виталий Пономарев прокомментировал победу своих подопечных в дебютном матче юношеской Лиги чемпионов против «Заглембе» U-19:

«Я благодарю ребят за эту игру. Весь второй тайм мы играли в меньшинстве и игрокам удалось сохранить победный счет. В первом тайме они выполняли нашу установку на матч, во втором тайме, после удаления, мы, конечно, изменили наш план на игру. Но это только первый матч, поэтому в противостоянии с «Заглембе» еще ничего не решено.

Для футболистов это был первый матч на таком уровне. Перед поединком мы успокаивали ребят, но само название турнира пугало их и заставляло волноваться. Было заметно на первых минутах присутствия небольшого мандража, но уже после 15-й минуты успокоились и забили гол. Считаю, что в первом тайме было преимущество».