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  4. СРНА: «Клуб, который хочет купить Мудрика, должен потратить очень много»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2022, 10:46 |
1163
7

СРНА: «Клуб, который хочет купить Мудрика, должен потратить очень много»

Летом «горняки» отказались продавать вингера в «Эвертон» за 30 миллионов евро

15 сентября 2022, 10:46 |
1163
7
СРНА: «Клуб, который хочет купить Мудрика, должен потратить очень много»
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна официально подтвердил, что летом клуб отказался продавать левого вингера Михаила Мудрика в «Эвертон» за 30 миллионов евро, а также дал понять, что для подписания украинского таланта клубу, заинтересованному в его услугах, придется потратить очень много денег.

«Мы получили предложение на 30 миллионов евро [от «Эвертона»]. И когда наш президент не продает игрока за 30 миллионов евро, особенно в такие трудные времена, он посылает всем сигнал, что хочет прогрессировать в Лиге чемпионов и выиграть чемпионат».

«Мудрик – серьезный талант. После Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора он лучший игрок Европы на своей позиции. Если кто-то хочет купить Мудрика, он должен потратить много, очень много денег и уважать наш клуб и нашего президента», - сказал Срна.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» принял решение отвергнуть предложение в 30 миллионов евро по Мудрику после того, как «Аяксу» удалось продать Антони в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро.

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Источник CBS Sports
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Комментарии 7
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Блін, ну якби Мудрик не грав не коштує він зараз більше 30 млн. Треба було продавати
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+1
vovei
Еще сырой и очень. Слишком раздули.
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0
Vitaliy88
Не пройде така політика у Шахтарі як у Аякса, щоб продати гравця більше ніж за 30 млн, він повинен стабільно грати на високому рівні, Мудрик поки що тільки починає можна сказати шлях і йому не вистачає стабільності, тому врядче хтось захоче купувати його більше ніж 30 млн. А так може пересидіти у Шахтарі просто, тому треба його продавати коли буде пропозиція 30 - 35 млн
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0
Serg Babak
як вивчить англ мову, то буде 50+
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0
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Умник
За 1 тайм не дают много денег.
Где он был во втором тайме?
Где была его помощь команде.
В Эвертоне есть такой же тип, Дамаркус Грей, все на чистых мячах.
Но блин это не индивидуальный вид спорта, футбол это команда
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0
vovei
СРНА вообще большой пророк. Сколько он шахтеру пророчил победу в лиге чемпионов?
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-1
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