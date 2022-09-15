СРНА: «Клуб, который хочет купить Мудрика, должен потратить очень много»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна официально подтвердил, что летом клуб отказался продавать левого вингера Михаила Мудрика в «Эвертон» за 30 миллионов евро, а также дал понять, что для подписания украинского таланта клубу, заинтересованному в его услугах, придется потратить очень много денег.

«Мы получили предложение на 30 миллионов евро [от «Эвертона»]. И когда наш президент не продает игрока за 30 миллионов евро, особенно в такие трудные времена, он посылает всем сигнал, что хочет прогрессировать в Лиге чемпионов и выиграть чемпионат».

«Мудрик – серьезный талант. После Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора он лучший игрок Европы на своей позиции. Если кто-то хочет купить Мудрика, он должен потратить много, очень много денег и уважать наш клуб и нашего президента», - сказал Срна.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» принял решение отвергнуть предложение в 30 миллионов евро по Мудрику после того, как «Аяксу» удалось продать Антони в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро.