Главный тренер Шахтера U-19: «Заставили играть соперника в наш футбол»

Главный тренер донецкой команды «Шахтер» U-19 Оскар Ратулутра поделился мыслями о матче своих подопечных против «Селтика» U-19:

– Игра тяжелая, но интересная. «Селтик» действовал первым номером и вынуждал нас играть вторым, но мы справлялись и контролировали игру. Главное – есть результат, который мы достигли за счет наших идей, и мы довольны.

– «Селтик» с первых минут применил высокий прессинг. Сложно с таким соперником, ведь во внутреннем чемпионате с подобным «Шахтер» сталкивается нечасто?

– Да, соперник активно прессинговал. Отмечу, что нам противостояла сильная и интересная команда. Нам удалось выдержать стартовый натиск и ровно провести весь матч, но в конце все-таки пропустили одну атаку, которую соперник конвертировал в гол.

– Согласны, что в борьбе и желании «Шахтер» не уступал «Селтику»?

– Безусловно. Факт: британские команды всегда сильны в единоборствах, и в таких условиях они чувствуют себя отлично. Сегодня в этом компоненте мы абсолютно не уступали, но я бы исходил из того, что мы играли в свой футбол и заставляли шотландцев также играть в него. В борьбе мы были не хуже, но выиграли за счет других сильных сторон.

– Две победы в двух стартовых турах. Довольны результатом и качеством игры?

– Уже нужно думать о будущем. Важно сделать выводы и работу над ошибками, при этом фокусируясь на предстоящих матчах. Сейчас надо восстановиться и набраться сил для следующих игр.