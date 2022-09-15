Эдин ТЕРЗИЧ: «Трудно принять поражение. Хотя бы одно очко ребята заслужили»
Наставник «Боруссии Д» – о поражении от «Манчестер Сити»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение от английского «Манчестер Сити» (1:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Вот уже в третий раз мы отлично здесь отыграли и трижды возвращаемся восвояси с пустыми руками. Такое принять трудно, поскольку хотя бы одно очко ребята сегодня заслужили, учитывая то, как близко к финальному свистку вели в счете. Но в такие моменты просто видишь уровень мастерства соперника», - сказал Терзич.
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