Эдин ТЕРЗИЧ: «Трудно принять поражение. Хотя бы одно очко ребята заслужили»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение от английского «Манчестер Сити» (1:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Вот уже в третий раз мы отлично здесь отыграли и трижды возвращаемся восвояси с пустыми руками. Такое принять трудно, поскольку хотя бы одно очко ребята сегодня заслужили, учитывая то, как близко к финальному свистку вели в счете. Но в такие моменты просто видишь уровень мастерства соперника», - сказал Терзич.