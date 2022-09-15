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  4. Эдин ТЕРЗИЧ: «Трудно принять поражение. Хотя бы одно очко ребята заслужили»
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 10:19 |
832
1

Эдин ТЕРЗИЧ: «Трудно принять поражение. Хотя бы одно очко ребята заслужили»

Наставник «Боруссии Д» – о поражении от «Манчестер Сити»

15 сентября 2022, 10:19 |
832
1
Эдин ТЕРЗИЧ: «Трудно принять поражение. Хотя бы одно очко ребята заслужили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение от английского «Манчестер Сити» (1:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Вот уже в третий раз мы отлично здесь отыграли и трижды возвращаемся восвояси с пустыми руками. Такое принять трудно, поскольку хотя бы одно очко ребята сегодня заслужили, учитывая то, как близко к финальному свистку вели в счете. Но в такие моменты просто видишь уровень мастерства соперника», - сказал Терзич.

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Манчестер Сити Лига чемпионов Эдин Терзич Боруссия Дортмунд
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Источник УЕФА
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Дуже шкода Боруссію Д . Вони реально як мінімум на 1 бал награли
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