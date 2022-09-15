Аполлон Лимасол

Лига конференций
15.09.2022 19:45 - : -
Лига конференций15 сентября 2022, 09:52 |
56
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Аполлон – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 сентября в 19:45 поединок 1-го тура Лиги конференций
15 сентября 2022, 09:52 |
56
0
15 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги конференций играют «Аполлон» и «Днепр-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП. В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а «Вадуц» и «Аполлон» сыграли вничью (0:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Аполлон – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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