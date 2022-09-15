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Лига конференций
Аполлон Лимасол
15.09.2022 19:45 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
15 сентября 2022, 09:52 |
56
0

Аполлон – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 сентября в 19:45 поединок 1-го тура Лиги конференций

15 сентября 2022, 09:52 |
56
0
Аполлон – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

15 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги конференций играют «Аполлон» и «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в кипрской Никосии на стадионе ГСП. В первом туре «Днепр-1» проиграл АЗ Алкмаар (0:1), а «Вадуц» и «Аполлон» сыграли вничью (0:0).

Аполлон – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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