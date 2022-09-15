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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 08:56 | Обновлено 15 сентября 2022, 08:59
473
0

Иван ПЕТРЯК: «Шахтер заслужил ничью с Селтиком»

Хавбек «горняков» считает справедливым результат матча с шотландским клубом

15 сентября 2022, 08:56 | Обновлено 15 сентября 2022, 08:59
473
0
Иван ПЕТРЯК: «Шахтер заслужил ничью с Селтиком»
УАФ. Иван Петряк

Вингер «Шахтера» Иван Петряк прокомментировал ничью с «Селтиком» (1:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

– Первый матч «Селтик» проиграл «Реалу» 0:3, поэтому им нужно было с первой минуты давить на нас. Потому они очень активно начали, забили быстрый мяч. Мы начали тяжело, это видели. Но потом мы сравняли счет, игра выровнялась. Думаю, мы заслуживаем ничью сегодня. Как минимум.

– Чего не хватило для победы?
– «Селтик» очень компактно играет, футболисты отрабатывают один в один до конца. Очень тяжело с таковыми в обороне. Но у нас было 3-4 момента, когда мы могли забить. Так же могли и пропустить. Достаточно ровная игра. Думаю, 1:1 – результат, показывающий игру на поле.

– Это первый домашний матч «Шахтера» в ЛЧ. Как-то ощутили поддержку трибун?
– Конечно, почувствовали. Хотел бы сказать – очень благодарен болельщикам, которые пришли нас поддержать. Конечно, мы хотим играть в Украине, скучаем по нашим болельщикам. Но такова ситуация в стране, все знают. Сегодня было очень много людей из Украины. Мы играем для них, для наших вооруженных сил, для нашей страны. Мы это ощущаем. Надеюсь, они тоже чувствуют, что мы отдали все, что могли.

– Два матча, у обоих набрали очки. Это как заявочка на выход из группы?
– Честно говоря, мы работаем от матча к матчу. Ибо есть и в чемпионате очень тяжелые игры. Мы не думаем о будущем, живем, готовясь к каждому матчу, неважно, кто будет – «Реал» или «Металлист». Готовимся к каждому матчу отдельно. Всегда хотим первые места.

– Тренер доволен?
– Тренер доволен, видел, как ребята сегодня отдались на поле. Он понимает тяжесть этого матча, важность. Все команды очень сильны. Поэтому одно очко – не очень плохо. Конечно, хотели выиграть, но будем разбирать наши ошибки, – сказал Петряк.

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Источник Трибуна
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