Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий СУДАКОВ: «Мудрик не один играет, для него создают моменты»
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 08:37 | Обновлено 15 сентября 2022, 08:55
1289
0

Георгий СУДАКОВ: «Мудрик не один играет, для него создают моменты»

Хавбек «Шахтера» – о ничьей с «Селтиком»

15 сентября 2022, 08:37 | Обновлено 15 сентября 2022, 08:55
1289
0
Георгий СУДАКОВ: «Мудрик не один играет, для него создают моменты»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал ничью с «Селтиком» (1:1) в Лиге чемпионов.

– Что с травмой, из-за которой вы не доиграли матч?
– Вроде попустило.

– Что было?
– Судорога.

– Почему такое сложное начало матча?
– Не знаю. Наверное, чуть-чуть переживание было. К тому же они начали нас активно прессинговать, чуть-чуть не справились с давлением. Пропустили быстрый гол, но сумели отыграться и начали играть в свой футбол.

После забитого гола, в первом тайме, играли очень хорошо, но во втором уже было тяжело физически.

Йовичевич в перерыве сказал придерживаться плана, который был до игры, и продолжать играть так, как играем.

– Ожидали, что будет 4 очка после двух матчей ЛЧ?
– Почему нет? Мы готовились, мы верим в свои силы, в команду и каждого футболиста. Мы хотим выйти из группы и считаем, что это возможно.

– Ожидали, что придет столько болельщиков?
– Да, ожидали. В первом тайме было больше болельщиков «Селтика», их очень сильно поддерживали. Было ощущение, что играем на выезде.

Но после нашего гола услышали и наших болельщиков. Очень хорошо, что так нас принимают в Польше. Конечно, хотелось бы играть в Украине, но сейчас мы не можем этого сделать, к сожалению. Это очень тяжело, но такие реалии.

– Шутят, что Мудрик снова подорожал после гола.
– Гол Мудрика - это командные действия. Не один он играет, а для него создают моменты. Все знают его потенциал и данные. Он очень быстро бежит, ему нужно давать пас в зону. Я этим и воспользовался, отдал ему передачу. Все знают мастерство и завершающие способности Миши. Для него не стало проблемой забить мяч.

Рано еще говорить, что молодые игроки «Шахтера» воспользовались своим шансом. Это только начало. Мы должны всегда прибавлять и с каждым днем выходить на новый уровень.

– Устали от переездов?
– Да, очень тяжело, потому что каждые 3-4 дня матч. Больше суток мы проводим в дороге.

Но сейчас будет пауза на матчи сборных, которые не менее важны - нужно выйти на молодежное Евро. Буду фокусироваться на этих встречах.

– «Шахтер» в последних матчах пропускает первым, но отыгрывается. Откуда такая сила духа?
– Нас настраивает тренер, а в команде хороший микроклимат - все верят в каждого. «Лейпциг», «Селтик» или «Черноморец» - продолжаем играть, даже если пропускаем. Хотим побеждать, - сказал Судаков.

По теме:
Копенгаген – Севилья – 0:0. Голевая засуха. Видеообзор матча
Рейнджерс – Наполи – 0:3. Красная, пенальти, разгром. Видео голов и обзор
Иван ПЕТРЯК: «Шахтер заслужил ничью с Селтиком»
Георгий Судаков Михаил Мудрик Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Селтик
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
Футбол | 14 сентября 2022, 20:38 6
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет

«Шахтер» и «Селтик» ушли на перерыв при равном счете 1:1

Главный тренер Селтика: «Если б забили еще один гол, то победили бы Шахтер»
Футбол | 15 сентября 2022, 02:00 5
Главный тренер Селтика: «Если б забили еще один гол, то победили бы Шахтер»
Главный тренер Селтика: «Если б забили еще один гол, то победили бы Шахтер»

Ангелос Постекоглу высказался после ничьей своих подопечных с донецким «Шахтером»

ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
Теннис | 14.09.2022, 10:48
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Футбол | 14.09.2022, 15:01
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Футбол | 15.09.2022, 03:31
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
14.09.2022, 06:50
Теннис
Тренер Джошуа: «В третьем бою Энтони бы однозначно победил Усика»
Тренер Джошуа: «В третьем бою Энтони бы однозначно победил Усика»
13.09.2022, 18:13 8
Бокс
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
14.09.2022, 17:21 3
Футбол
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
13.09.2022, 20:39 7
Футбол
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 3
Другие виды
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 04:15
Футбол
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
14.09.2022, 05:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности