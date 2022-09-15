Георгий СУДАКОВ: «Мудрик не один играет, для него создают моменты»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал ничью с «Селтиком» (1:1) в Лиге чемпионов.

– Что с травмой, из-за которой вы не доиграли матч?

– Вроде попустило.

– Что было?

– Судорога.

– Почему такое сложное начало матча?

– Не знаю. Наверное, чуть-чуть переживание было. К тому же они начали нас активно прессинговать, чуть-чуть не справились с давлением. Пропустили быстрый гол, но сумели отыграться и начали играть в свой футбол.

После забитого гола, в первом тайме, играли очень хорошо, но во втором уже было тяжело физически.

Йовичевич в перерыве сказал придерживаться плана, который был до игры, и продолжать играть так, как играем.

– Ожидали, что будет 4 очка после двух матчей ЛЧ?

– Почему нет? Мы готовились, мы верим в свои силы, в команду и каждого футболиста. Мы хотим выйти из группы и считаем, что это возможно.

– Ожидали, что придет столько болельщиков?

– Да, ожидали. В первом тайме было больше болельщиков «Селтика», их очень сильно поддерживали. Было ощущение, что играем на выезде.

Но после нашего гола услышали и наших болельщиков. Очень хорошо, что так нас принимают в Польше. Конечно, хотелось бы играть в Украине, но сейчас мы не можем этого сделать, к сожалению. Это очень тяжело, но такие реалии.

– Шутят, что Мудрик снова подорожал после гола.

– Гол Мудрика - это командные действия. Не один он играет, а для него создают моменты. Все знают его потенциал и данные. Он очень быстро бежит, ему нужно давать пас в зону. Я этим и воспользовался, отдал ему передачу. Все знают мастерство и завершающие способности Миши. Для него не стало проблемой забить мяч.

Рано еще говорить, что молодые игроки «Шахтера» воспользовались своим шансом. Это только начало. Мы должны всегда прибавлять и с каждым днем выходить на новый уровень.

– Устали от переездов?

– Да, очень тяжело, потому что каждые 3-4 дня матч. Больше суток мы проводим в дороге.

Но сейчас будет пауза на матчи сборных, которые не менее важны - нужно выйти на молодежное Евро. Буду фокусироваться на этих встречах.

– «Шахтер» в последних матчах пропускает первым, но отыгрывается. Откуда такая сила духа?

– Нас настраивает тренер, а в команде хороший микроклимат - все верят в каждого. «Лейпциг», «Селтик» или «Черноморец» - продолжаем играть, даже если пропускаем. Хотим побеждать, - сказал Судаков.