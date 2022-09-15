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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 08:20 | Обновлено 15 сентября 2022, 08:31
87
0

Тибо КУРТУА: «Лейпциг заставил нас очень усердно работать ради победы»

Вратарь «Реала» – о победе над немецким клубом

15 сентября 2022, 08:20 | Обновлено 15 сентября 2022, 08:31
87
0
Тибо КУРТУА: «Лейпциг заставил нас очень усердно работать ради победы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над немецким «Лейпцигом» (2:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы обыграли сильную команду, которая заставила нас очень усердно работать ради победы. Мы не очень хорошо играли в первом тайме, и состояние поля не способствовало этому.

В перерыве тренер сказал нам, что он хотел бы изменить и улучшить в нашей игре. После этого мы стали играть лучше. Возможно мы не стали играть опаснее, но главное было в том, что мы использовали свои шансы.

Было важно начать наше выступление с двух побед подряд. Теперь, если мы сможем выиграть два наших матча у «Шахтера», мы почти обеспечим себе выход из группы», - сказал Куртуа.

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Источник УЕФА
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