Марко РОЗЕ: «Мы заслуживали большего»

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это был напряженный матч, в котором мы не смогли вознаградить себя за достойное выступление. Я думаю, мы заслуживали большего! Мы очень хорошо провели большую часть этого матча. Очевидно, что нужна высочайшая результативность в течение всех 90 минут, чтобы обыграть «Реал». Во время их первого гола мы не смогли закрыть пространство внутри штрафной, и на классе они наказали нас», - сказал Розе.