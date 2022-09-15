Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марко РОЗЕ: «Мы заслуживали большего»
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 07:59 | Обновлено 15 сентября 2022, 08:12
183
0

Марко РОЗЕ: «Мы заслуживали большего»

Наставник «Лейпцига» – о поражении от «Реала»

15 сентября 2022, 07:59 | Обновлено 15 сентября 2022, 08:12
183
0
Марко РОЗЕ: «Мы заслуживали большего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это был напряженный матч, в котором мы не смогли вознаградить себя за достойное выступление. Я думаю, мы заслуживали большего! Мы очень хорошо провели большую часть этого матча. Очевидно, что нужна высочайшая результативность в течение всех 90 минут, чтобы обыграть «Реал». Во время их первого гола мы не смогли закрыть пространство внутри штрафной, и на классе они наказали нас», - сказал Розе.

По теме:
Тибо КУРТУА: «Лейпциг заставил нас очень усердно работать ради победы»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это хорошая победа»
Челси – РБ Зальцбург – 1:1. Ничейный дебют Поттера. Видео голов и обзор
Марко Розе Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Валерий БОНДАРЬ: «Селтик оказался сильнее, чем РБ Лейпциг»
Футбол | 15 сентября 2022, 01:39 2
Валерий БОНДАРЬ: «Селтик оказался сильнее, чем РБ Лейпциг»
Валерий БОНДАРЬ: «Селтик оказался сильнее, чем РБ Лейпциг»

Защитник «Шахтера» поделился мыслями после матча с шотландской командой

Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14 сентября 2022, 22:10 4
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Футбол | 15.09.2022, 07:05
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Другие виды | 14.09.2022, 21:00
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Футбол | 14.09.2022, 21:40
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
Успех или провал? Как Украина выступила на Евробаскете
13.09.2022, 13:06 21
Баскетбол
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
14.09.2022, 07:25
Футбол
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
13.09.2022, 22:59 6
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
14.09.2022, 17:00 21
Баскетбол
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
13.09.2022, 20:39 7
Футбол
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
14.09.2022, 10:48
Теннис
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
13.09.2022, 15:55 1
Другие виды
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
14.09.2022, 20:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности