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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 07:19 | Обновлено 15 сентября 2022, 08:13
326
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это хорошая победа»

Наставник «Реала» – о матче с «Лейпцигом»

15 сентября 2022, 07:19 | Обновлено 15 сентября 2022, 08:13
326
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это хорошая победа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над немецким «Лейпцигом» (2:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это хорошая победа, даже если нам пришлось немного помучиться в первом тайме. Самое важное, что нам удалось надежно сыграть в обороне. Мы играли немного медленно, поэтому после перерыва стали действовать энергичнее. Он (Вальверде) в отличной форме. Наконец-то он стал активно действовать в штрафной соперника. Он демонстрирует все свои качества, и это не только скорость, у него большой талант к завершению атак и хорошее позиционное чутье», - сказал Анчелотти.

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Источник УЕФА
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