Карло АНЧЕЛОТТИ: «Это хорошая победа»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над немецким «Лейпцигом» (2:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это хорошая победа, даже если нам пришлось немного помучиться в первом тайме. Самое важное, что нам удалось надежно сыграть в обороне. Мы играли немного медленно, поэтому после перерыва стали действовать энергичнее. Он (Вальверде) в отличной форме. Наконец-то он стал активно действовать в штрафной соперника. Он демонстрирует все свои качества, и это не только скорость, у него большой талант к завершению атак и хорошее позиционное чутье», - сказал Анчелотти.