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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 03:43 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:44
44
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Спасибо украинцам! Спасибо Польше!»

Полузащитник Шахтера позитивно высказался об атмосфере на стадионе

15 сентября 2022, 03:43 | Обновлено 15 сентября 2022, 03:44
44
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Спасибо украинцам! Спасибо Польше!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Игрок «Шахтера» Тарас Степаненко поблагодарил болельщиков за теплый прием и отметил невероятную атмосферу во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким клубом и «Селтиком» :

«Мы прекрасно себя чувствуем здесь, в Польше. Я хотел бы поблагодарить «Легию» и Польшу за такой теплый прием. И так много украинцев на трибунах, это было очень трогательно, спасибо вам.

Болельщики «Селтика» также помогли создать отличную атмосферу. А результат? Думаю, на этот раз мы должны порадоваться одному очку».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:1. По итогу двух туров «Шахтер» ЛЧ расположился на 2-м месте в группе F.

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Источник УЕФА
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