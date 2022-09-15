Тарас СТЕПАНЕНКО: «Спасибо украинцам! Спасибо Польше!»
Полузащитник Шахтера позитивно высказался об атмосфере на стадионе
Игрок «Шахтера» Тарас Степаненко поблагодарил болельщиков за теплый прием и отметил невероятную атмосферу во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким клубом и «Селтиком» :
«Мы прекрасно себя чувствуем здесь, в Польше. Я хотел бы поблагодарить «Легию» и Польшу за такой теплый прием. И так много украинцев на трибунах, это было очень трогательно, спасибо вам.
Болельщики «Селтика» также помогли создать отличную атмосферу. А результат? Думаю, на этот раз мы должны порадоваться одному очку».
Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:1. По итогу двух туров «Шахтер» ЛЧ расположился на 2-м месте в группе F.
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