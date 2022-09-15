Валерий ГОРОДОВ: «Аполлон – это чемпион Кипра. Этим все сказано»
Ассистент главного тренера «Днепра-1» пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции
Ассистент Александра Кучера, который является главным тренером «Днепра-1», Валерий Городов провел предматчевую пресс-конференцию перед игрой 2-го тура Лиги конференций между «Днепром-1» и «Аполлоном»:
– Валерий, какая цель завтра будет у вашей команды?
– «Аполлон» – это чемпион Кипра. Чемпион есть чемпион и этим все сказано. Это амбициозная команда с опытом игры в еврокубках. Но нам отступать некуда, поэтому мы завтра будем стремиться победить. Для этого нужно, чтобы ни один футболист команды не выпадал из игры, чтобы каждый игрок выиграл как можно больше единоборств, и чтобы все футболисты выполняли план на игру. На поле ребятам нужно будет быть агрессивными и смелыми.
Отметим, что матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций «Аполлон» - «Днепр-1» состоится уже сегодня, 15 августа, в 19:45 по Киеву.
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