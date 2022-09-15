В Варшаве состоялся еврокубковый дебют 19-летнего Олега Очеретько
Юный хавбек стал первым футболистом 2003 г.р., сыгравшим за «Шахтер» в еврокубках
В поединке с «Селтиком» (1:1) состоялся еврокубковый дебют 19-летнего полузащитника Олега Очеретько. Он стал 13-м игроком «Шахтера», в том числе 8-м украинским, проведшим премьерный матч в основном турнире Лиги чемпионов в возрасте менее 20 лет.
Кроме этого, Очеретько оказался первым футболистом 2003 г.р., сыгравшим за горняков в еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 30 дней
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
07.12.2004
|
Барселона (д)
|
2:0
|
18 лет 50 дней
|
Георгий СУДАКОВ
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
18 лет 153 дня
|
Богдан ВЬЮННИК
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
18 лет 224 дня
|
Даниил СИКАН
|
26.11.2019
|
Манчестер Сити (г)
|
1:1
|
18 лет 339 дней
|
Чиприан МАРИКА
|
14.09.2004
|
Милан (д)
|
0:1
|
19 лет 81 день
|
Анатолий ТРУБИН
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
19 лет 89 дней
|
ВИЛЛИАН
|
06.11.2007
|
Милан (д)
|
0:3
|
19 лет 97 дней
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
18.09.2019
|
Манчестер Сити (д)
|
0:3
|
19 лет 112 дней
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
14.09.2022
|
Селтик (д)
|
1:1
|
19 лет 210 дней
|
Алексей БЕЛИК
|
12.09.2000
|
Лацио (д)
|
0:3
Футболисты «Шахтера» 1993-2003 г.р., первыми сыгравшие в еврокубках
|
Г. р.
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1993
|
ФРЕД
|
17.09.2013
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал Сосьедад (г)
|
2:0
|
1994
|
Иван ПЕТРЯК
|
28.09.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (г)
|
0:2
|
1995
|
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ
|
24.11.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Коньяспор (д)
|
4:0
|
1996
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
28.07.2015
|
ЛЧ
|
КР3
|
Фенербахче (г)
|
0:0
|
1997
|
МАЙКОН
|
19.09.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Хоффенхайм (д)
|
2:2
|
1998
|
ДОДО
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Аталанта (г)
|
2:1
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
02.10.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Лион (г)
|
2:2
|
2000
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
18.09.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (д)
|
0:3
|
2001
|
Даниил СИКАН
|
26.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Сити (г)
|
1:1
|
2002
|
Георгий СУДАКОВ
|
21.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал (г)
|
3:2
|
2003
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
14.09.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Селтик (д)
|
1:1
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
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