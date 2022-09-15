В Варшаве состоялся еврокубковый дебют 19-летнего Олега Очеретько

В поединке с «Селтиком» (1:1) состоялся еврокубковый дебют 19-летнего полузащитника Олега Очеретько. Он стал 13-м игроком «Шахтера», в том числе 8-м украинским, проведшим премьерный матч в основном турнире Лиги чемпионов в возрасте менее 20 лет.

Кроме этого, Очеретько оказался первым футболистом 2003 г.р., сыгравшим за горняков в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов

Возраст Игрок Дата Соперник Счет 18 лет 30 дней Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ 07.12.2004 Барселона (д) 2:0 18 лет 50 дней Георгий СУДАКОВ 21.10.2020 Реал (г) 3:2 18 лет 153 дня Богдан ВЬЮННИК 21.10.2020 Реал (г) 3:2 18 лет 224 дня Даниил СИКАН 26.11.2019 Манчестер Сити (г) 1:1 18 лет 339 дней Чиприан МАРИКА 14.09.2004 Милан (д) 0:1 19 лет 81 день Анатолий ТРУБИН 21.10.2020 Реал (г) 3:2 19 лет 89 дней ВИЛЛИАН 06.11.2007 Милан (д) 0:3 19 лет 97 дней МАРКОС АНТОНИУ 18.09.2019 Манчестер Сити (д) 0:3 19 лет 112 дней Олег ОЧЕРЕТЬКО 14.09.2022 Селтик (д) 1:1 19 лет 210 дней Алексей БЕЛИК 12.09.2000 Лацио (д) 0:3

Футболисты «Шахтера» 1993-2003 г.р., первыми сыгравшие в еврокубках

Г. р. Игрок Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1993 ФРЕД 17.09.2013 ЛЧ ГТ Реал Сосьедад (г) 2:0 1994 Иван ПЕТРЯК 28.09.2017 ЛЧ ГТ Манчестер Сити (г) 0:2 1995 Вячеслав ТАНКОВСКИЙ 24.11.2016 ЛЕ ГТ Коньяспор (д) 4:0 1996 Виктор КОВАЛЕНКО 28.07.2015 ЛЧ КР3 Фенербахче (г) 0:0 1997 МАЙКОН 19.09.2018 ЛЧ ГТ Хоффенхайм (д) 2:2 1998 ДОДО 01.10.2019 ЛЧ ГТ Аталанта (г) 2:1 1999 ФЕРНАНДУ 02.10.2018 ЛЧ ГТ Лион (г) 2:2 2000 МАРКОС АНТОНИУ 18.09.2019 ЛЧ ГТ Манчестер Сити (д) 0:3 2001 Даниил СИКАН 26.11.2019 ЛЧ ГТ Манчестер Сити (г) 1:1 2002 Георгий СУДАКОВ 21.10.2020 ЛЧ ГТ Реал (г) 3:2 2003 Олег ОЧЕРЕТЬКО 14.09.2022 ЛЧ ГТ Селтик (д) 1:1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.