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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 00:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:20
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0

В Варшаве состоялся еврокубковый дебют 19-летнего Олега Очеретько

Юный хавбек стал первым футболистом 2003 г.р., сыгравшим за «Шахтер» в еврокубках

15 сентября 2022, 00:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:20
199
0
В Варшаве состоялся еврокубковый дебют 19-летнего Олега Очеретько
ФК Шахтер. Олег Очеретько

В поединке с «Селтиком» (1:1) состоялся еврокубковый дебют 19-летнего полузащитника Олега Очеретько. Он стал 13-м игроком «Шахтера», в том числе 8-м украинским, проведшим премьерный матч в основном турнире Лиги чемпионов в возрасте менее 20 лет.

Кроме этого, Очеретько оказался первым футболистом 2003 г.р., сыгравшим за горняков в еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

18 лет 30 дней

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

07.12.2004

Барселона (д)

2:0

18 лет 50 дней

Георгий СУДАКОВ

21.10.2020

Реал (г)

3:2

18 лет 153 дня

Богдан ВЬЮННИК

21.10.2020

Реал (г)

3:2

18 лет 224 дня

Даниил СИКАН

26.11.2019

Манчестер Сити (г)

1:1

18 лет 339 дней

Чиприан МАРИКА

14.09.2004

Милан (д)

0:1

19 лет 81 день

Анатолий ТРУБИН

21.10.2020

Реал (г)

3:2

19 лет 89 дней

ВИЛЛИАН

06.11.2007

Милан (д)

0:3

19 лет 97 дней

МАРКОС АНТОНИУ

18.09.2019

Манчестер Сити (д)

0:3

19 лет 112 дней

Олег ОЧЕРЕТЬКО

14.09.2022

Селтик (д)

1:1

19 лет 210 дней

Алексей БЕЛИК

12.09.2000

Лацио (д)

0:3

Футболисты «Шахтера» 1993-2003 г.р., первыми сыгравшие в еврокубках

Г. р.

Игрок

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1993

ФРЕД

17.09.2013

ЛЧ

ГТ

Реал Сосьедад (г)

2:0

1994

Иван ПЕТРЯК

28.09.2017

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (г)

0:2

1995

Вячеслав ТАНКОВСКИЙ

24.11.2016

ЛЕ

ГТ

Коньяспор (д)

4:0

1996

Виктор КОВАЛЕНКО

28.07.2015

ЛЧ

КР3

Фенербахче (г)

0:0

1997

МАЙКОН

19.09.2018

ЛЧ

ГТ

Хоффенхайм (д)

2:2

1998

ДОДО

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Аталанта (г)

2:1

1999

ФЕРНАНДУ

02.10.2018

ЛЧ

ГТ

Лион (г)

2:2

2000

МАРКОС АНТОНИУ

18.09.2019

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (д)

0:3

2001

Даниил СИКАН

26.11.2019

ЛЧ

ГТ

Манчестер Сити (г)

1:1

2002

Георгий СУДАКОВ

21.10.2020

ЛЧ

ГТ

Реал (г)

3:2

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

14.09.2022

ЛЧ

ГТ

Селтик (д)

1:1

 

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

 

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Источник Sport.ua
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