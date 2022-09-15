В поединке с Селтиком Степаненко отметил двойной юбилей

Поединок с «Селтиком» (1:1) стал вдвойне юбилейным для Тараса Степаненко. 33-летний капитан горняков провел 60-й матч в Лиге чемпионов, 50 из которых он отыграл в основном турнире.

Тарас стал 10-м футболистом украинских клубов, в том числе третьим среди одноклубников после Андрея Пятова и Дарио Срны, достигшим рубежа «60» в ЛЧ. А по числу игр в основном турнире Степаненко, обойдя Валентина Белькевича, занимает теперь 5-ю строчку списка гвардейцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских клубов в Лиге чемпионов

Игрок Клубы Матчи 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 109 2. Андрей ПЯТОВ Шахтер 87 3. Дарио СРНА Шахтер 86 4. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ Динамо 71 5. Максим ШАЦКИХ Динамо 69 6. Сергей РЕБРОВ Динамо 68 7. Андрей ГУСИН Динамо 64 8. Владислав ВАЩУК Динамо 61 Александр ГОЛОВКО Таврия (4), 61 Динамо (57) 10. Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 60

Топ-11 гвардейцев украинских клубов в основном турнире Лиге чемпионов