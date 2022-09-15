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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 00:08 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:21
228
0

В поединке с Селтиком Степаненко отметил двойной юбилей

Капитан горняков провел 60-й матч в Лиге чемпионов, в том числе 50-й - в основном турнире

15 сентября 2022, 00:08 | Обновлено 15 сентября 2022, 00:21
228
0
В поединке с Селтиком Степаненко отметил двойной юбилей
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Поединок с «Селтиком» (1:1) стал вдвойне юбилейным для Тараса Степаненко. 33-летний капитан горняков провел 60-й матч в Лиге чемпионов, 50 из которых он отыграл в основном турнире.

Тарас стал 10-м футболистом украинских клубов, в том числе третьим среди одноклубников после Андрея Пятова и Дарио Срны, достигшим рубежа «60» в ЛЧ. А по числу игр в основном турнире Степаненко, обойдя Валентина Белькевича, занимает теперь 5-ю строчку списка гвардейцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских клубов в Лиге чемпионов

 

Игрок

Клубы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

109

2.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

87

3.

Дарио СРНА

Шахтер

86

4.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

71

5.

Максим ШАЦКИХ

Динамо

69

6.

Сергей РЕБРОВ

Динамо

68

7.

Андрей ГУСИН

Динамо

64

8.

Владислав ВАЩУК

Динамо

61

 

Александр ГОЛОВКО

Таврия (4),

61

 

 

Динамо (57)

 

10.

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

60

Топ-11 гвардейцев украинских клубов в основном турнире Лиге чемпионов

 

Игрок

Клубы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

77

2.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

72

3.

Дарио СРНА

Шахтер

63

4.

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

53

5.

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

50

6.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

49

7.

Андрей ГУСИН

Динамо

45

 

Александр КУЧЕР

Шахтер

45

 

Максим ШАЦКИХ

Динамо

45

10.

Томаш ГЮБШМАН

Шахтер

43

 

ТАЙСОН

Шахтер

43
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Источник Sport.ua
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