В поединке с Селтиком Степаненко отметил двойной юбилей
Капитан горняков провел 60-й матч в Лиге чемпионов, в том числе 50-й - в основном турнире
Поединок с «Селтиком» (1:1) стал вдвойне юбилейным для Тараса Степаненко. 33-летний капитан горняков провел 60-й матч в Лиге чемпионов, 50 из которых он отыграл в основном турнире.
Тарас стал 10-м футболистом украинских клубов, в том числе третьим среди одноклубников после Андрея Пятова и Дарио Срны, достигшим рубежа «60» в ЛЧ. А по числу игр в основном турнире Степаненко, обойдя Валентина Белькевича, занимает теперь 5-ю строчку списка гвардейцев.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев украинских клубов в Лиге чемпионов
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
109
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
87
|
3.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
86
|
4.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
71
|
5.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
69
|
6.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
68
|
7.
|
Андрей ГУСИН
|
Динамо
|
64
|
8.
|
Владислав ВАЩУК
|
Динамо
|
61
|
|
Александр ГОЛОВКО
|
Таврия (4),
|
61
|
|
|
Динамо (57)
|
|
10.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
60
Топ-11 гвардейцев украинских клубов в основном турнире Лиге чемпионов
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
77
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
72
|
3.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
63
|
4.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
53
|
5.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
50
|
6.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
49
|
7.
|
Андрей ГУСИН
|
Динамо
|
45
|
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
45
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
45
|
10.
|
Томаш ГЮБШМАН
|
Шахтер
|
43
|
|
ТАЙСОН
|
Шахтер
|
43
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