Где смотреть онлайн матч Украины и Венгрии в Кубке Дэвиса
Противостояние пройдет 15-16 сентября в Вильнюсе, столице Литвы
15-16 сентября в Кубке Дэвиса состоится противостояние Украины и Венгрии. Матч пройдет в Вильнюсе, столице Литвы, на SEB Arena.
Матчевое противостояние в прямом эфире будет транслироваться на телеканалах Спорт 1 и Спорт HD.
Украина – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Кубка Дэвиса
Расписание матчей
Четверг, 15 сентября (начало в 18:00 по Киеву)
Матч 1. Вячеслав Белинский – Мартон Фучович
Матч 2. Владислав Орлов – Жомбор Пирош
Пятница, 16 сентября (начало в 17:00 по Киеву)
Матч 3. Владислав Манафов/Илья Белобородько – Мартон Фучович/Фабиан Марожан
Матч 4. Владислав Орлов – Мартон Фучович
Матч 5. Вячеслав Белинский – Жомбор Пирош
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