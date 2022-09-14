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Кубок Дэвиса
14 сентября 2022, 23:35 | Обновлено 14 сентября 2022, 23:36
39
0

Где смотреть онлайн матч Украины и Венгрии в Кубке Дэвиса

Противостояние пройдет 15-16 сентября в Вильнюсе, столице Литвы

14 сентября 2022, 23:35 | Обновлено 14 сентября 2022, 23:36
39
0
Где смотреть онлайн матч Украины и Венгрии в Кубке Дэвиса
ФТУ

15-16 сентября в Кубке Дэвиса состоится противостояние Украины и Венгрии. Матч пройдет в Вильнюсе, столице Литвы, на SEB Arena.

Матчевое противостояние в прямом эфире будет транслироваться на телеканалах Спорт 1 и Спорт HD.

Украина – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Кубка Дэвиса

Расписание матчей

Четверг, 15 сентября (начало в 18:00 по Киеву)

Матч 1. Вячеслав Белинский – Мартон Фучович
Матч 2. Владислав Орлов – Жомбор Пирош

Пятница, 16 сентября (начало в 17:00 по Киеву)

Матч 3. Владислав Манафов/Илья Белобородько – Мартон Фучович/Фабиан Марожан
Матч 4. Владислав Орлов – Мартон Фучович
Матч 5. Вячеслав Белинский – Жомбор Пирош

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Источник Sport.ua
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