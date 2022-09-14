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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – АЕК Ларнака
Лига Европы
14 сентября 2022, 23:29 |
713
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – АЕК Ларнака

Поединок второго тура Лиги Европы

14 сентября 2022, 23:29 |
713
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – АЕК Ларнака
ФК Динамо Киев

В четверг, 15 сентября «Динамо» во втором туре Лиги Европы сыграет с АЕКом из Ларнаки. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

«Динамо» - АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

В первом туре «Динамо» и АЕК с одинаковым счетом 1:2 проиграли «Фенербахче» и «Ренну» соответственно.

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Источник Sport.ua
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