Лига Европы14 сентября 2022, 23:29 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – АЕК Ларнака
Поединок второго тура Лиги Европы
14 сентября 2022, 23:29 |
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В четверг, 15 сентября «Динамо» во втором туре Лиги Европы сыграет с АЕКом из Ларнаки. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
«Динамо» - АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
В первом туре «Динамо» и АЕК с одинаковым счетом 1:2 проиграли «Фенербахче» и «Ренну» соответственно.
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