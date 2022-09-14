В четверг, 15 сентября «Динамо» во втором туре Лиги Европы сыграет с АЕКом из Ларнаки. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

«Динамо» - АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

В первом туре «Динамо» и АЕК с одинаковым счетом 1:2 проиграли «Фенербахче» и «Ренну» соответственно.