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  4. Хавбек Днепр-1: «Аполлон? Мы не считаем себя фаворитами»
Лига конференций
14 сентября 2022, 23:00 |
113
0

Хавбек Днепр-1: «Аполлон? Мы не считаем себя фаворитами»

Эдуард Сарапий – о матче Лиги конференций

14 сентября 2022, 23:00 |
113
0
Хавбек Днепр-1: «Аполлон? Мы не считаем себя фаворитами»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Полузащитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий поделился ожиданиями от матча Лиги конференций против «Аполлона» (15 сентября):

«Мы приехали на выезд сюда играть. Нам не хватает опыта в европейских матчах, потому мы не считаем себя фаворитами. Для нашего клуба дебютный сезон в еврокубках, поэтому мы не можем быть фаворитом перед этой игрой – это точно.

Есть несколько футболистов, не прилетевших на Кипр. Однако у нас в команде есть ребята, которые могут их заменить. Потому это не будет для нас проблемой. Нет аргентинского полузащитника Бланко, защитника Лучкевича, нападающего Громова. Также не прилетел Пурито. Это те игроки, которые могли бы помочь нам».

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Источник Football.ua
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