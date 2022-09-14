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Италия
14 сентября 2022, 22:42 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:43
673
7

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Уйду на пенсию, когда увижу игрока сильнее себя»

Форвард «Милана» не планирует завершать карьеру

14 сентября 2022, 22:42 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:43
673
7
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Уйду на пенсию, когда увижу игрока сильнее себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, которому вскоре исполнится 41 год, рассказал, когда завершит карьеру:

«Если я увижу игрока, который сильнее меня, я буду готов уйти на пенсию. Но я еще не видел ни одного игрока, сильнее меня».

Сейчас Ибрагимович восстанавливается после операции на колене, он не вошел в заявку «Милана» на Лигу чемпионов.

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Златан Ибрагимович Милан
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Источник Gazzetta dello Sport
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pytlak1990
Лукаку) Адама Траоре) 
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movkli
а кто сильнее Рэмбо или Терминатор?
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grifon.
а хіба Рон і Лео не сильніші?
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0
Хутин Пуйло
Покажите ему Мудрика. Срна говорит он лучший в мире 
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0
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Dreifus
Смотря в каком смысле сильнее. Так-то Златан здоровезный кикбоксер(или каратист, не помню). Мало кто его раз на раз заламает.
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0
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