Италия14 сентября 2022, 22:42 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:43
673
7
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Уйду на пенсию, когда увижу игрока сильнее себя»
Форвард «Милана» не планирует завершать карьеру
14 сентября 2022, 22:42 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:43
673
7
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, которому вскоре исполнится 41 год, рассказал, когда завершит карьеру:
«Если я увижу игрока, который сильнее меня, я буду готов уйти на пенсию. Но я еще не видел ни одного игрока, сильнее меня».
Сейчас Ибрагимович восстанавливается после операции на колене, он не вошел в заявку «Милана» на Лигу чемпионов.
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Комментарии 7
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Лукаку) Адама Траоре)
а кто сильнее Рэмбо или Терминатор?
а хіба Рон і Лео не сильніші?
Покажите ему Мудрика. Срна говорит он лучший в мире
Показать Скрыть 1 ответ
Смотря в каком смысле сильнее. Так-то Златан здоровезный кикбоксер(или каратист, не помню). Мало кто его раз на раз заламает.
Показать Скрыть 1 ответ
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