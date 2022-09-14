Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Уйду на пенсию, когда увижу игрока сильнее себя»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, которому вскоре исполнится 41 год, рассказал, когда завершит карьеру:

«Если я увижу игрока, который сильнее меня, я буду готов уйти на пенсию. Но я еще не видел ни одного игрока, сильнее меня».

Сейчас Ибрагимович восстанавливается после операции на колене, он не вошел в заявку «Милана» на Лигу чемпионов.