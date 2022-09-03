Ибрагимович не поможет Милану в ЛЧ. Шведа нет в заявке
Златан все еще восстанавливается после травмы
Официальный сайт итальянского «Милана» опубликовал заявку на команды для участие в групповом этапе ЛЧ.
В списке нет Златана Ибрагимовича. Также миланский клуб не включил в список Чиприана Татарушару, Астера Вранкса, Малика Тиау, Ясина Адли и Тьемуэ Бакайоко.
Отметим, что 40-летний шведский форвард восстанавливается после травмы. В конце моя было объявлено, что Златан Ибрагимович пропустит около 7-8 месяцев.
В группе ЛЧ в соперниках у «Милана» лондонский «Челси», «РБ Лейпциг» и загребское «Динамо».
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