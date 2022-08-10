Италия10 августа 2022, 13:10 |
466
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Милан взял сыновей Ибрагимовича в клубную академию
Максимильян и Винсент будут тренироваться в академии чемпионов Италии
10 августа 2022, 13:10 |
466
0
«Милан» принял решение пригласить в клубную академию двух сыновей Златана Ибрагимовича – Максимильяна и Винсента. Они будут выступать за молодежные команды «Милана» U-17 и U-15 соответственно.
Ранее похожий шаг с совсем еще юными сыновьями шведа совершал ПСЖ, когда Ибрагимович выступал за парижан (2012 – 2016 годы).
Напомним, сам Златан Ибрагимович в июле продлил контракт с «Миланом» еще на один год.
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