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  4. Милан взял сыновей Ибрагимовича в клубную академию
Италия
10 августа 2022, 13:10 |
466
0

Милан взял сыновей Ибрагимовича в клубную академию

Максимильян и Винсент будут тренироваться в академии чемпионов Италии

10 августа 2022, 13:10 |
466
0
Милан взял сыновей Ибрагимовича в клубную академию
ФК Милан. Златан Ибрагимович

«Милан» принял решение пригласить в клубную академию двух сыновей Златана Ибрагимовича – Максимильяна и Винсента. Они будут выступать за молодежные команды «Милана» U-17 и U-15 соответственно.

Ранее похожий шаг с совсем еще юными сыновьями шведа совершал ПСЖ, когда Ибрагимович выступал за парижан (2012 – 2016 годы).

Напомним, сам Златан Ибрагимович в июле продлил контракт с «Миланом» еще на один год.

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Источник твиттер Николо Скиры
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