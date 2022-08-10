Милан взял сыновей Ибрагимовича в клубную академию

«Милан» принял решение пригласить в клубную академию двух сыновей Златана Ибрагимовича – Максимильяна и Винсента. Они будут выступать за молодежные команды «Милана» U-17 и U-15 соответственно.

Ранее похожий шаг с совсем еще юными сыновьями шведа совершал ПСЖ, когда Ибрагимович выступал за парижан (2012 – 2016 годы).

Напомним, сам Златан Ибрагимович в июле продлил контракт с «Миланом» еще на один год.