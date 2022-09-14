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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нам необходимо выигрывать у АЕКа»
Лига Европы
14 сентября 2022, 22:21 |
1160
13

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нам необходимо выигрывать у АЕКа»

Наставник «Динамо» Киев – о матче Лиги Европы

14 сентября 2022, 22:21 |
1160
13
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нам необходимо выигрывать у АЕКа»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу провел пресс-конференцию перед матчем второго тура Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки:

- Насколько важна для вас эта игра?
- Это очень важный матч. После поражения в Стамбуле нам необходимо выигрывать чтобы продолжать борьбу за выход в весеннюю часть евросезона.

Игра не обещает быть легкой, это будет сложный для нас матч. Соперник имеет в распоряжении абсолютно всех своих игроков, а у нас многие игроки выбыли из строя. Мне приходится повторять каждый раз, что мы нигде не базируемся и каждые три дня переезжаем на новое место. Но мы продолжим бороться за очки и выход из группы.

Считаю, что АЕК Ларнака – очень хорошая команда, укомплектованная легионерами. По сути у них сейчас играет только один киприот – Никос Энглезу. Не знаю, будет ли он играть против нас. Что касается остальных игроков, легионеров, у многих из них за плечами большая карьера, они играли в сильных чемпионатах. АЕК провел очень хорошие матчи в нынешнем евросезоне, в квалификации Лиги чемпионов и в Лиге Европы. В частности, они выбили «Партизан» в ЛЕ, дважды сыграли вничью с «Митьюлланном» в ЛЧ. Также они провели хороший матч против «Ренна».

Что касается нашей команды, мы прибыли сюда из Львова. Дорога сюда заняла около семи часов. Надеюсь, что завтра за нас здесь будут болеть, что на игру придут украинцы, которые живут в Кракове, а также польские любители футбола, которые пожелают посмотреть матч Лиги Европы.

- Очевидно, вы уже изучили АЕК. Какие сильные стороны в игре команды вы бы отметили и кого из игроков выделили бы?
- У АЕКа хорошие игроки в полузащите – испанцы, португальцы, в частности Ойер Санхурхо и Гус Ледес. В обороне – серб Томович и босниец Миличевич, которые долгое время играли в чемпионате Италии. Также испанец Миккель Гонсалес, долго выступавший в Ла Лиге, проведя много игр на высоком уровне. Остальные игроки тоже высокого уровня. Я просмотрел матчи АЕКа против «Днепра-1». Я понимаю, что нам нужно готовиться к очень сложному матчу.

- Как повлияет на вашу команду потеря Шапаренко?
- Мы потеряли не только Шапаренко. Мы также потеряли Дениса Попова, который травмировался в матче с «Днепром-1». Это очень важный игрок для нашей команды. Как и Шапаренко, как и Бущан. Георгий был прооперирован вчера. Он не поможет нам месяца полтора. Шапаренко будет вне игры около семи месяцев. Мы также не можем рассчитывать на Шепелева, который получил повреждение в матче с «Фенербахче».

У нас был очень тяжелый матч в Стамбуле. Повторюсь, не понимаю, почему игроки «Фенербахче» так себя вели. Как я сказал в Стамбуле, этот матч напоминал корриду. Понимаю, когда команда играет с подобным настроем с принципиальным соперником в своем чемпионате, но не понимаю, откуда взялась такая вражда на международном уровне. Считаю, что международные матчи должны проходить более корректно. Болельщики на стадионе кидали разные вещи на поле. Это ненормально. В европейских соревнования должны проходить по принципу честной игры – fair play. Команды из разных стран должны создавать на поле спектакль, шоу для болельщиков, а не битву. Я был очень разочарован той игрой. Мы потеряли трех основных игроков. Кроме того, нам непросто из-за постоянных переездов. Мы проезжаем 11 часов перед одной игрой, 7 часов перед другой, после чего игроки должны поддерживать свой высокий уровень игры. Я хочу, чтобы в этих матчах команды демонстрировали принципы честной игры fair play.

- Мистер Луческу, вы являетесь одним из опытнейших тренеров. Как поддерживать психологический настрой футболистов в таких непростых условиях?
- Это непросто. Мы совершили ошибку, потому что не организовали базу в одном месте, куда игроки могли бы привезти свои семьи, быть с ним рядом, тренироваться там, а оттуда ездить на матче. Вместо этого мы каждые три дня переезжаем на новое место. Это очень тяжело. Мы должны говорить с игроками, объяснять им, что они – профессиональные футболисты и должны выполнять свою работу ради себя, ради своих семей, ради клуба, ради Украины. Они должны чувствовать эту ответственность. Это непросто в сложившихся условиях, но нужно продолжать это делать. Этот непростой период закончится рано или поздно, но важно оставаться на высоком уровне.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 13
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veter
Если клубу нужны деньги то выиграют
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0
Фанькин кот
Луческу как-то даже жалко в этой ситуации. Что древний дед может сделать, если такое руководство клуба?
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0
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Хуакин Лоэра Гусман
Кипрское дерби 
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-1
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alekos59
Дiд вiрно говорить, Монако зажало гроши, нi на команду нема, нi на ЗСУ. Для мiнусовальникiв, я вболiваю за Дк 55 рокiв, а такого жлобства ще не бачив.
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-1
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