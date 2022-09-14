Почти 5 месяцев. Милан не проигрывает уже 13 матчей подряд

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Милан» на своем поле обыграл «Динамо» из Загреба со счетом 3:1. Тем самым, он продлил свою серию матчей без неудач до 13-ти.

Команда Стефано Пиоли, начиная с 19 апреля, когда она уступила 0:3 «Интеру» в полуфинале Кубка Италии, добилась в официальных поединках 10 побед при трех ничьих.

Обыграв загребское «Динамо», «Милан» имеет в активе 4 очка и является промежуточным лидером группы Е Лиги чемпионов. В свою очередь, в таблице Серии А текущего сезона «красно-черные» занимают 3 место с 14 очками после 6 матчей.