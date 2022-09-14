Группа Е. Милан разобрался с Динамо Загреб

Сегодня «Милан» во втором туре Лиги чемпионов в группе Е дома уверенно обыграл «Динамо» Загреб. Единственный гол в составе гостей забил Мислав Оршич, который неделю назад принес победу над «Челси».

«Милан» с 4 набранными очками вышел в лидеры группы. В 22:00 начнется второй матч группы – «Челси» примет «Зальцбург», с которым «Милан» в первом туре сыграл вничью 1:1.

«Милан» - «Динамо» Загреб – 3:1

Голы: Жиру 45, Салемакерс 47, Побега 77 – Оршич 56

«Милан» – Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Крунич, 78), Браим Диас (Дест, 78), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 78), Тонали (Побега, 68), Жиру (де Кетеларе, 68), Рафаэл Леау.

«Динамо» Загреб – Ливакович, Мохаррами (Шпикич, 63), Ристовски (Дрмич, 78), Перич, Шутало, Любичич, Адеми, Мишич, Иванушец, Оршич (Марин, 84), Петкович (Батурина, 84).

Предупреждения: Оршич (74), Марин (90).