Группа Е. Милан разобрался с Динамо Загреб
Чемпионы Италии одержали первую победу в группе
Сегодня «Милан» во втором туре Лиги чемпионов в группе Е дома уверенно обыграл «Динамо» Загреб. Единственный гол в составе гостей забил Мислав Оршич, который неделю назад принес победу над «Челси».
«Милан» с 4 набранными очками вышел в лидеры группы. В 22:00 начнется второй матч группы – «Челси» примет «Зальцбург», с которым «Милан» в первом туре сыграл вничью 1:1.
«Милан» - «Динамо» Загреб – 3:1
Голы: Жиру 45, Салемакерс 47, Побега 77 – Оршич 56
«Милан» – Меньян, Калабрия, Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер (Крунич, 78), Браим Диас (Дест, 78), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 78), Тонали (Побега, 68), Жиру (де Кетеларе, 68), Рафаэл Леау.
«Динамо» Загреб – Ливакович, Мохаррами (Шпикич, 63), Ристовски (Дрмич, 78), Перич, Шутало, Любичич, Адеми, Мишич, Иванушец, Оршич (Марин, 84), Петкович (Батурина, 84).
Предупреждения: Оршич (74), Марин (90).
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