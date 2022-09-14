Георгий БУЩАН: «Новости с фронта прибавляют сил»
Голкипер «Динамо» перенес операцию
Вратарь «Динамо» Киев Георгий Бущан прокомментировал перенесенную операцию на колене, из-за которой пропустит полтора месяца:
«Неудач не избежать. Это правда жизни. Но каждый из нас должен пытаться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше. С этим мнением проснулся после операции. Все хорошо. Спасибо всем за теплые слова!
Отдельно благодарю ВСУ, ТРО и всех, кто сейчас в контрнаступлении. Новости с фронта тоже прибавляют сил. Завтра вместе болеем за «Динамо». Да, в начале сезона неудачных дней у нас пока больше, но еще не вечер. Знаю характер ребят».
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