Георгий БУЩАН: «Новости с фронта прибавляют сил»

Вратарь «Динамо» Киев Георгий Бущан прокомментировал перенесенную операцию на колене, из-за которой пропустит полтора месяца:

«Неудач не избежать. Это правда жизни. Но каждый из нас должен пытаться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше. С этим мнением проснулся после операции. Все хорошо. Спасибо всем за теплые слова!

Отдельно благодарю ВСУ, ТРО и всех, кто сейчас в контрнаступлении. Новости с фронта тоже прибавляют сил. Завтра вместе болеем за «Динамо». Да, в начале сезона неудачных дней у нас пока больше, но еще не вечер. Знаю характер ребят».