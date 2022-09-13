Украина. Премьер лига13 сентября 2022, 14:56 |
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Георгий БУЩАН: «Восстанавливаться – минимум полтора месяца»
Голкипер «Динамо» перенес операцию
13 сентября 2022, 14:56 |
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Голкипер «Динамо» Георгий Бущан рассказал о том, как перенес операцию в Барселоне:
- Самочувствие – более-менее. По факту вышла золотая середина. Ранее уже оперировавшийся мениск по сути сохранили, вырезав половину. Передняя крестообразная связка оказалась перетянутой, но уцелела. Да, накопилось много жидкости, но это не критично.
– Что говорят врачи?
- Восстанавливаться – минимум полтора месяца. Скоро полечу в команду и вместе с ней вернусь в Киев.
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