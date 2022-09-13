Георгий БУЩАН: «Восстанавливаться – минимум полтора месяца»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан рассказал о том, как перенес операцию в Барселоне:

- Самочувствие – более-менее. По факту вышла золотая середина. Ранее уже оперировавшийся мениск по сути сохранили, вырезав половину. Передняя крестообразная связка оказалась перетянутой, но уцелела. Да, накопилось много жидкости, но это не критично.

– Что говорят врачи?

- Восстанавливаться – минимум полтора месяца. Скоро полечу в команду и вместе с ней вернусь в Киев.