Владислав ДУБИНЧАК: «Думаю, победим АЕК»

Защитник «Динамо» Киев Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки (15 сентября):

— Владислав, как настроение команды после победы над «Львовом»?

— Можно сказать, лучше, поскольку добыли важную победу. Это очень важно для нас с точки зрения психологии, нужно побеждать дальше, добывать очки и подниматься в таблице.

— «Динамо» предстоит матч против АЕКа в Лиге Европы. Что знаете об этой команде?

— Хорошая команда, все опытные игроки. Мы будем брать за счет молодости, азарта. Думаю, победим.

— Кого можете выделить у соперника?

— Есть хорошие исполнители, думаю, будет непростая игра, но мы постараемся победить. Конечно, поддержка нам очень нужна в этот тяжелый момент для нашей страны. Нужно быть всем вместе. Нужно побеждать вместе.

— Как настроение в коллективе?

— У нас очень хороший коллектив, мы все обсуждаем, понимаем, что у нас есть проблемы, которые нужно решать. У нас было пять поражений подряд. Мы собирались и разговаривали про это. Уже все идет обратно после того, как мы поговорили. Надеюсь, все будет хорошо. Это только начало сезона. Лучше допустить эти ошибки сейчас, чем в конце.