Кристоф ГАЛТЬЕ: «Организация нашей игры оставляла желать лучшего»

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал победу над израильским «Маккаби» из Хайфы (3:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У нас было две или три серьезные ситуации в первом тайме, у них тоже, и они серьезно атаковали. Организация нашей игры оставляла желать лучшего, и после перерыва мы стали действовать гораздо компактнее. Все соперники в Лиге чемпионов всегда отличного уровня. Нам нужно было реагировать после более чем среднего первого тайма, особенно тактически», - сказал Галтье.