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  4. Кристоф ГАЛТЬЕ: «Организация нашей игры оставляла желать лучшего»
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 11:55 |
214
0

Кристоф ГАЛТЬЕ: «Организация нашей игры оставляла желать лучшего»

Наставник ПСЖ – о победе над «Маккаби» Хайфа

15 сентября 2022, 11:55 |
214
0
Кристоф ГАЛТЬЕ: «Организация нашей игры оставляла желать лучшего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал победу над израильским «Маккаби» из Хайфы (3:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«У нас было две или три серьезные ситуации в первом тайме, у них тоже, и они серьезно атаковали. Организация нашей игры оставляла желать лучшего, и после перерыва мы стали действовать гораздо компактнее. Все соперники в Лиге чемпионов всегда отличного уровня. Нам нужно было реагировать после более чем среднего первого тайма, особенно тактически», - сказал Галтье.

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Маккаби Хайфа ПСЖ Лига чемпионов Кристоф Галтье
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Источник RMC Sport
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