Кристоф ГАЛТЬЕ: «Организация нашей игры оставляла желать лучшего»
Наставник ПСЖ – о победе над «Маккаби» Хайфа
Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал победу над израильским «Маккаби» из Хайфы (3:1) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«У нас было две или три серьезные ситуации в первом тайме, у них тоже, и они серьезно атаковали. Организация нашей игры оставляла желать лучшего, и после перерыва мы стали действовать гораздо компактнее. Все соперники в Лиге чемпионов всегда отличного уровня. Нам нужно было реагировать после более чем среднего первого тайма, особенно тактически», - сказал Галтье.
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