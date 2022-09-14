Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хамес Родригес вернется в европейский футбол
Греция
14 сентября 2022, 19:52 |
473
0

Хамес Родригес вернется в европейский футбол

Колумбиец перейдет в аренду в «Олимпиакос»

14 сентября 2022, 19:52 |
473
0
Хамес Родригес вернется в европейский футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Полузащитник катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес близок к возвращению в европейский футбол. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Родригес близок к переходу в аренду в «Олимпиакос». Уже сегодня, 14 сентября он должен прилететь на медобследование и подписать контракт.

Родригес выступает за «Аль-Райян» с сентября 2021 года. Летом был близок к переходу в бразильский «Ботафого».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Ковалец вернулся в Александрию
Вынуждено. Эвертон подписал швейцарского голкипера
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Хамес Родригес Аль-Райян Олимпиакос Фабрицио Романо трансферы аренда игрока
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ПАВЕЛКО: «Требуем, чтобы россия не участвовала в жеребьевке Евро»
Футбол | 14 сентября 2022, 18:40 0
Андрей ПАВЕЛКО: «Требуем, чтобы россия не участвовала в жеребьевке Евро»
Андрей ПАВЕЛКО: «Требуем, чтобы россия не участвовала в жеребьевке Евро»

Президент УАФ обратился в УЕФА и ФИФА

ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
Футбол | 13 сентября 2022, 22:59 6
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча

Слишком жарко было 11 сентября во встрече команд «Плитвице» и «Соколац»

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 14.09.2022, 17:00
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Футбол | 14.09.2022, 15:01
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
Футбол | 13.09.2022, 19:16
Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 04:15
Футбол
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
12.09.2022, 16:41
Другие виды
ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло
ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло
12.09.2022, 18:14 2
Теннис
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
13.09.2022, 08:19 5
Футбол
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
14.09.2022, 11:10 5
Волейбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
14.09.2022, 06:50
Теннис
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
13.09.2022, 15:55 1
Футбол
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
12.09.2022, 20:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности