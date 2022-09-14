Греция14 сентября 2022, 19:52 |
473
0
Хамес Родригес вернется в европейский футбол
Колумбиец перейдет в аренду в «Олимпиакос»
14 сентября 2022, 19:52 |
473
0
Полузащитник катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес близок к возвращению в европейский футбол. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Родригес близок к переходу в аренду в «Олимпиакос». Уже сегодня, 14 сентября он должен прилететь на медобследование и подписать контракт.
Родригес выступает за «Аль-Райян» с сентября 2021 года. Летом был близок к переходу в бразильский «Ботафого».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2022, 18:40 0
Президент УАФ обратился в УЕФА и ФИФА
Футбол | 13 сентября 2022, 22:59 6
Слишком жарко было 11 сентября во встрече команд «Плитвице» и «Соколац»
Баскетбол | 14.09.2022, 17:00
Футбол | 14.09.2022, 15:01
Футбол | 13.09.2022, 19:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.09.2022, 04:15
12.09.2022, 16:41
12.09.2022, 18:14 2
13.09.2022, 08:19 5
14.09.2022, 11:10 5
14.09.2022, 06:50
13.09.2022, 15:55 1
12.09.2022, 20:30 1