Хамес Родригес вернется в европейский футбол

Полузащитник катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес близок к возвращению в европейский футбол. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Родригес близок к переходу в аренду в «Олимпиакос». Уже сегодня, 14 сентября он должен прилететь на медобследование и подписать контракт.

Родригес выступает за «Аль-Райян» с сентября 2021 года. Летом был близок к переходу в бразильский «Ботафого».