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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 19:24 |
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Фанаты Челси готовят акцию благодарности Тухелю

Болельщики «Синих» поаплодируют тренеру во время матча с «РБ Зальцбург»

14 сентября 2022, 19:24 |
440
0
Фанаты Челси готовят акцию благодарности Тухелю
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Сегодня, 14 сентября «Челси» во втором туре Лиги чемпионов дома примет «РБ Зальцбург». Начало матча – в 22:00 по Киеву. Группировка фанатов «Челси» The Shed готовит акцию благодарности бывшему главному тренеру команды Томасу Тухелю.

На 21-й минуте матча болельщики встанут и поаплодируют Тухелю – это знак благодарности за победу в Лиге чемпионов 2021 года. Баннеры использованы не будут из-за траура по королеве Елизавете II.

Напомним, Тухель был уволен из «Челси» неделю назад. Его заменил Грэм Поттер, для которого матч с «Зальцбургом» станет дебютным.

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Томас Тухель Челси Ред Булл Зальцбург Лига чемпионов
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