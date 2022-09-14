Фанаты Челси готовят акцию благодарности Тухелю
Болельщики «Синих» поаплодируют тренеру во время матча с «РБ Зальцбург»
Сегодня, 14 сентября «Челси» во втором туре Лиги чемпионов дома примет «РБ Зальцбург». Начало матча – в 22:00 по Киеву. Группировка фанатов «Челси» The Shed готовит акцию благодарности бывшему главному тренеру команды Томасу Тухелю.
На 21-й минуте матча болельщики встанут и поаплодируют Тухелю – это знак благодарности за победу в Лиге чемпионов 2021 года. Баннеры использованы не будут из-за траура по королеве Елизавете II.
Напомним, Тухель был уволен из «Челси» неделю назад. Его заменил Грэм Поттер, для которого матч с «Зальцбургом» станет дебютным.
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