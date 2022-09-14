Просто очередь. Цыганков интересен клубам АПЛ и Бундеслиги
На полузащитника «Динамо» Киев имеется хороший спрос
Виктор Цыганков может покинуть киевский клуб летом 2023 года, когда истечет срок действия его действующего с «Динамо» контракта.
Сообщается, что 24-летний игрок находится под наблюдением у дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг», «Ньюкасла», «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма».
Источник считает, что повышенный интерес к Цыганкову обусловлен тем, что его будущим летом можно будет подписать бесплатно, а также невысокой заработной платой и универсальностью.
Виктор Цыганков в нынешнем сезоне провел за «Динамо» во всех турнирах 6 матчей, забил 2 гола, сделал2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Цыганков, а также Николай Шапаренко, попали в рейтинг лучших в мире игроков U-25.
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