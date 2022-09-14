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Украина. Премьер лига
14 сентября 2022, 19:30 | Обновлено 14 сентября 2022, 19:37
661
0

Просто очередь. Цыганков интересен клубам АПЛ и Бундеслиги

На полузащитника «Динамо» Киев имеется хороший спрос

14 сентября 2022, 19:30 | Обновлено 14 сентября 2022, 19:37
661
0
Просто очередь. Цыганков интересен клубам АПЛ и Бундеслиги
ФК Динамо Киев

Виктор Цыганков может покинуть киевский клуб летом 2023 года, когда истечет срок действия его действующего с «Динамо» контракта.

Сообщается, что 24-летний игрок находится под наблюдением у дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг», «Ньюкасла», «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма».

Источник считает, что повышенный интерес к Цыганкову обусловлен тем, что его будущим летом можно будет подписать бесплатно, а также невысокой заработной платой и универсальностью.

Виктор Цыганков в нынешнем сезоне провел за «Динамо» во всех турнирах 6 матчей, забил 2 гола, сделал2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Цыганков, а также Николай Шапаренко, попали в рейтинг лучших в мире игроков U-25.

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Виктор Цыганков Динамо Киев
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