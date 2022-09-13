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Украина. Премьер лига
13 сентября 2022, 04:50 | Обновлено 13 сентября 2022, 04:57
128
0

Шапаренко и Цыганков попали в рейтинги лучших в мире игроков U-25

Обсерватория CIES опубликовала рейтинги лучших молодых футболистов

13 сентября 2022, 04:50 | Обновлено 13 сентября 2022, 04:57
128
0
Шапаренко и Цыганков попали в рейтинги лучших в мире игроков U-25
ФК Динамо Киев. Шапаренко и Цыганков

Полузащитники киевского «Динамо» Николай Шапаренко и Виктор Цыганков вошли в рейтинги лучших в мире футболистов до 25 лет.

Футбольная обсерватория CIES опубликовала различные рейтинги лучших молодых игроков. Дважды в топ-10 вошли полузащитники «Динамо».

Правый вингер Виктор Цыганков вошел в топ-10 лучших инвертированных бомбардиров (Shooter infiltrator), где занимает 9-е место.

Центральный хавбек Николай Шапаренко занимает 5-е место в рейтинге креативных плеймейкеров (Playmaker creator).

Недавно Шапаренко получил тяжелую травму колена в матче Лиги Европы против «Фенербахче» и проведет 6 месяцев без футбола.

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CIES Динамо Киев Николай Шапаренко Виктор Цыганков
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Источник CIES
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