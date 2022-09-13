Шапаренко и Цыганков попали в рейтинги лучших в мире игроков U-25

Полузащитники киевского «Динамо» Николай Шапаренко и Виктор Цыганков вошли в рейтинги лучших в мире футболистов до 25 лет.

Футбольная обсерватория CIES опубликовала различные рейтинги лучших молодых игроков. Дважды в топ-10 вошли полузащитники «Динамо».

Правый вингер Виктор Цыганков вошел в топ-10 лучших инвертированных бомбардиров (Shooter infiltrator), где занимает 9-е место.

Центральный хавбек Николай Шапаренко занимает 5-е место в рейтинге креативных плеймейкеров (Playmaker creator).

Недавно Шапаренко получил тяжелую травму колена в матче Лиги Европы против «Фенербахче» и проведет 6 месяцев без футбола.