Форвард-тинейджер Брюгге вошел в историю Лиги чемпионов

Впервые в истории 17-летний Антони Нуса сыграл в Лиге чемпионов в матче 2-го тура нынешней кампании «Порту» - «Брюгге» (0:4), который состоялся накануне, во вторник 13 сентября. Премьеру молодой игрок отметил голом на 89-й минуте.

Нуса отличился в возрасте 17 лет и 189 дней, став самым молодым автором гола в истории турнира, который отличился в дебютном матче в ЛЧ.

Напомним, Антони Нуса перешел в «Брюгге» из «Стабека» в августе 2021 года. За него бельгийцы заплатили 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб 4 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.