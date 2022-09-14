Диего СИМЕОНЕ: «Байер выиграл благодаря двум хорошим контратакам»
Наставник «Атлетико» – о поражении от «Байера»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от леверкузенского «Байера» (0:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы не смогли решить исход матча до 70-80-й минуты. Мы не приняли правильных решений, и они поймали нас на контратаках. Они выиграли матч благодаря двум хорошим контратакам.
Прямо сейчас мы должны забыть об этой игре. Нас ждет «Брюгге», который выиграл. Нам предстоит сыграть два матча подряд против них, и это будет очень тяжело. Впрочем. как всегда бывает на групповом этапе Лиги чемпионов», - сказал Симеоне.
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