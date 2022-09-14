Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Байер выиграл благодаря двум хорошим контратакам»
Лига чемпионов
14 сентября 2022, 16:47 | Обновлено 14 сентября 2022, 17:13
135
0

Диего СИМЕОНЕ: «Байер выиграл благодаря двум хорошим контратакам»

Наставник «Атлетико» – о поражении от «Байера»

14 сентября 2022, 16:47 | Обновлено 14 сентября 2022, 17:13
135
0
Диего СИМЕОНЕ: «Байер выиграл благодаря двум хорошим контратакам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от леверкузенского «Байера» (0:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы не смогли решить исход матча до 70-80-й минуты. Мы не приняли правильных решений, и они поймали нас на контратаках. Они выиграли матч благодаря двум хорошим контратакам.

Прямо сейчас мы должны забыть об этой игре. Нас ждет «Брюгге», который выиграл. Нам предстоит сыграть два матча подряд против них, и это будет очень тяжело. Впрочем. как всегда бывает на групповом этапе Лиги чемпионов», - сказал Симеоне.

По теме:
Стефано ПИОЛИ: «Динамо Загреб непросто обыграть»
Эдин ТЕРЗИЧ: «Холанд сделал Манчестер Сити еще опаснее и сильнее»
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «У Бенфики богатая история в Европе»
Диего Симеоне Атлетико Мадрид Байер Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Футбол | 14 сентября 2022, 07:25 0
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию

Главные новости за 13 сентября на Sport.ua

Клаусула – €1 миллиард: Барселона продлила контракт с 18-летним хавбеком
Футбол | 14 сентября 2022, 13:42 1
Клаусула – €1 миллиард: Барселона продлила контракт с 18-летним хавбеком
Клаусула – €1 миллиард: Барселона продлила контракт с 18-летним хавбеком

Новое соглашение Гави с каталонским клубом рассчитано до 2026 года

Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
Футбол | 13.09.2022, 20:33
Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.09.2022, 04:15
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Футбол | 14.09.2022, 15:01
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
13.09.2022, 15:55 1
Футбол
Ястремская не смогла доиграть матч, но счет был и так разгромный
Ястремская не смогла доиграть матч, но счет был и так разгромный
12.09.2022, 22:20 6
Теннис
Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
Бущан перенес операцию. Динамо рассказало о сроках восстановления
13.09.2022, 19:16 1
Футбол
Parimatch Foundation передал современное оборудование учебным заведениям
Parimatch Foundation передал современное оборудование учебным заведениям
12.09.2022, 20:00
Другие виды
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
12.09.2022, 16:41
Другие виды
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
12.09.2022, 16:18 11
Футбол
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
13.09.2022, 20:39 7
Футбол
ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло
ФОТО. Свитолина показала, как отмечает день рождения в Монте-Карло
12.09.2022, 18:14 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности