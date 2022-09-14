Эдин ТЕРЗИЧ: «Холанд сделал Манчестер Сити еще опаснее и сильнее»
Наставник «Боруссии Д» – о предстоящем матче с чемпионом Англии
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».
«Холанд сделал «Манчестер Сити» еще опаснее и сильнее. «Сити» обладает невероятным классом и мощью, всегда входит в число фаворитов Лиги чемпионов. Они стабильно набирают 90 очков в сильнейшей лиге мира», - сказал Терзич.
Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд» состоится сегодня, 14 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.
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