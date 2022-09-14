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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 15:43 | Обновлено 14 сентября 2022, 15:53
276
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «Холанд сделал Манчестер Сити еще опаснее и сильнее»

Наставник «Боруссии Д» – о предстоящем матче с чемпионом Англии

14 сентября 2022, 15:43 | Обновлено 14 сентября 2022, 15:53
276
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Холанд сделал Манчестер Сити еще опаснее и сильнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Холанд сделал «Манчестер Сити» еще опаснее и сильнее. «Сити» обладает невероятным классом и мощью, всегда входит в число фаворитов Лиги чемпионов. Они стабильно набирают 90 очков в сильнейшей лиге мира», - сказал Терзич.

Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд» состоится сегодня, 14 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Эдин Терзич Эрлинг Холанд Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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