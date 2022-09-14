ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Ковалец вернулся в Александрию

Известный украинский хавбек Кирилл Ковалец официально вернулся в «Александрию».

29-летний полузащитник подписал с клубом контракт, рассчитанный до 31 мая 2024 года.

Напомним, в июле «Александрия» объявила об уходе Ковальца из-за завершения контракта. Кирилл был на просмотре в «Динамо», однако киевский клуб не стал его подписывать.

Ковалец дебютировал за «Александрию» летом 2018 года. Провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, забил 14 голов.