Украина. Премьер лига14 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 14 сентября 2022, 15:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Ковалец вернулся в Александрию
29-летний полузащитник подписал контракт на два сезона
14 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 14 сентября 2022, 15:18
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Известный украинский хавбек Кирилл Ковалец официально вернулся в «Александрию».
29-летний полузащитник подписал с клубом контракт, рассчитанный до 31 мая 2024 года.
Напомним, в июле «Александрия» объявила об уходе Ковальца из-за завершения контракта. Кирилл был на просмотре в «Динамо», однако киевский клуб не стал его подписывать.
Ковалец дебютировал за «Александрию» летом 2018 года. Провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, забил 14 голов.
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