Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Ковалец вернулся в Александрию
Украина. Премьер лига
14 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 14 сентября 2022, 15:18
389
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Ковалец вернулся в Александрию

29-летний полузащитник подписал контракт на два сезона

14 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 14 сентября 2022, 15:18
389
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Ковалец вернулся в Александрию
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Известный украинский хавбек Кирилл Ковалец официально вернулся в «Александрию».

29-летний полузащитник подписал с клубом контракт, рассчитанный до 31 мая 2024 года.

Напомним, в июле «Александрия» объявила об уходе Ковальца из-за завершения контракта. Кирилл был на просмотре в «Динамо», однако киевский клуб не стал его подписывать.

Ковалец дебютировал за «Александрию» летом 2018 года. Провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, забил 14 голов.

По теме:
Вынуждено. Эвертон подписал швейцарского голкипера
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Боруссия Дортмунд продаст своего вундеркинда в 2023 году
Кирилл Ковалец Александрия трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Футбол | 14 сентября 2022, 07:25 0
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию
Битва грандов в ЛЧ, Ракицкий зажигает в Турции, Бущан перенес операцию

Главные новости за 13 сентября на Sport.ua

ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
Футбол | 13 сентября 2022, 22:59 6
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча
ВИДЕО. Невероятно. В Хорватии применили гранатомет прямо во время матча

Слишком жарко было 11 сентября во встрече команд «Плитвице» и «Соколац»

Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.09.2022, 04:15
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Игрок сборной Боснии: «Я против матча с рф, но я не решаю, что правильно»
Футбол | 14.09.2022, 10:34
Игрок сборной Боснии: «Я против матча с рф, но я не решаю, что правильно»
Игрок сборной Боснии: «Я против матча с рф, но я не решаю, что правильно»
Клаусула – €1 миллиард: Барселона продлила контракт с 18-летним хавбеком
Футбол | 14.09.2022, 13:42
Клаусула – €1 миллиард: Барселона продлила контракт с 18-летним хавбеком
Клаусула – €1 миллиард: Барселона продлила контракт с 18-летним хавбеком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
13.09.2022, 10:08 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
12.09.2022, 22:05 15
Бокс
Сторона Джошуа подтвердила: все условия боя против Фьюри приняты
Сторона Джошуа подтвердила: все условия боя против Фьюри приняты
13.09.2022, 19:40 1
Бокс
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
12.09.2022, 16:41
Другие виды
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
12.09.2022, 20:30 1
Футбол
Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
13.09.2022, 20:33 2
Футбол
Parimatch Foundation передал современное оборудование учебным заведениям
Parimatch Foundation передал современное оборудование учебным заведениям
12.09.2022, 20:00
Другие виды
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
Источник: Роналду отклонил предложение с зарплатой 243 млн евро в год
13.09.2022, 08:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности