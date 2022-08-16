Ковалец покинул расположение Динамо

Находившийся на просмотре в «Динамо» бывший полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец покинул расположение киевского клуба.

Напомним, что 29-летний футболист тренировался с киевлянами со второй половины июля, а президент «Динамо» Игорь Суркис говорил, что решение о будущем футболиста примет главный тренер Мирча Луческу.

Напомним, Ковалец стал свободным агентом по завершении прошлого сезона.