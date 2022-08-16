Украина. Премьер лига16 августа 2022, 14:25 | Обновлено 16 августа 2022, 14:32
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Ковалец покинул расположение Динамо
Киевский клуб не будет подписывать экс-хавбека «Александрии»
16 августа 2022, 14:25 | Обновлено 16 августа 2022, 14:32
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Находившийся на просмотре в «Динамо» бывший полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец покинул расположение киевского клуба.
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Напомним, что 29-летний футболист тренировался с киевлянами со второй половины июля, а президент «Динамо» Игорь Суркис говорил, что решение о будущем футболиста примет главный тренер Мирча Луческу.
Напомним, Ковалец стал свободным агентом по завершении прошлого сезона.
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