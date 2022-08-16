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Украина. Премьер лига
16 августа 2022, 14:25 | Обновлено 16 августа 2022, 14:32
805
0

Ковалец покинул расположение Динамо

Киевский клуб не будет подписывать экс-хавбека «Александрии»

16 августа 2022, 14:25 | Обновлено 16 августа 2022, 14:32
805
0
Ковалец покинул расположение Динамо
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Находившийся на просмотре в «Динамо» бывший полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец покинул расположение киевского клуба.

Напомним, что 29-летний футболист тренировался с киевлянами со второй половины июля, а президент «Динамо» Игорь Суркис говорил, что решение о будущем футболиста примет главный тренер Мирча Луческу.

Напомним, Ковалец стал свободным агентом по завершении прошлого сезона.

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Источник Динамомания
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