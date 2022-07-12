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  4. Ковалец попал в сферу интересов Базеля, Цюриха и Легии
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 04:55 |
184
0

Ковалец попал в сферу интересов Базеля, Цюриха и Легии

Кирилл может продолжить карьеру в другом чемпионате

12 июля 2022, 04:55 |
184
0
Ковалец попал в сферу интересов Базеля, Цюриха и Легии
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Бывший полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец может продолжить карьеру за границей.

Об этом сообщил известный спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко.

«Кирилл больше видит себя в иностранном клубе. Он хочет попробовать легионерский хлеб. К нему действительно есть интерес из Европы. В Польше это «Легия» Варшава. К нему есть интерес из Швейцарии. Там мне назвали два клуба – «Базель» и «Цюрих». Переговорный процесс продолжается», – сказал Вацко.

Ковалец свободным агентом после завершения предыдущего сезона.

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Источник Вацко Live
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