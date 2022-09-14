Молодежные турниры14 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 14 сентября 2022, 14:42
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ВИДЕО. Шахтер открыл счет в матче с Селтиком в Юношеской лиге УЕФА
Александр Ющенко отличился голом в ворота шотландской команды
14 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 14 сентября 2022, 14:42
1933
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В эти минуты проходит матч второго тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА между донецким «Шахтером» и шотландским «Селтиком».
После первого тайма «горняки» ведут в счете – 1:0. Голом на 25-й минуте отличился 17-летний форвард Александр Ющенко.
Напомним, на прошлой неделе «Шахтер» U-19 обыграл сверстников из Лейпцига.
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