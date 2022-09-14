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14 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 14 сентября 2022, 14:42
1933
1

ВИДЕО. Шахтер открыл счет в матче с Селтиком в Юношеской лиге УЕФА

Александр Ющенко отличился голом в ворота шотландской команды

14 сентября 2022, 14:00 | Обновлено 14 сентября 2022, 14:42
1933
1
ВИДЕО. Шахтер открыл счет в матче с Селтиком в Юношеской лиге УЕФА
ФК Шахтер Донецк

В эти минуты проходит матч второго тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА между донецким «Шахтером» и шотландским «Селтиком».

После первого тайма «горняки» ведут в счете – 1:0. Голом на 25-й минуте отличился 17-летний форвард Александр Ющенко.

Напомним, на прошлой неделе «Шахтер» U-19 обыграл сверстников из Лейпцига.

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Александр Ющенко Селтик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Лига чемпионов Шахтер - Селтик Селтик U-19
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Источник Sport.ua
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