ВИДЕО. Шахтер открыл счет в матче с Селтиком в Юношеской лиге УЕФА

В эти минуты проходит матч второго тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА между донецким «Шахтером» и шотландским «Селтиком».

После первого тайма «горняки» ведут в счете – 1:0. Голом на 25-й минуте отличился 17-летний форвард Александр Ющенко.

Напомним, на прошлой неделе «Шахтер» U-19 обыграл сверстников из Лейпцига.