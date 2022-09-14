Симоне ИНДЗАГИ: «Знали, что нельзя недооценивать соперника»
Наставник «Интера» – о победе над «Викторией Пльзень»
Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над чешской «Викторией Пльзень» (2:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы счастливы, потому что знали, что нельзя недооценивать соперника, и мы этого не сделали. Ребята играли отлично, на протяжении всей игры оставались сосредоточенными. После финального свистка я их поздравил в раздевалке.
Нам пришлось сыграть так много матчей подряд: это была наша третья игра за шесть дней. Сейчас мы остались без Лукаку, но есть Джеко , и он играет так, что Лукаку может спокойно восстанавливаться. Эдин был хорош сегодня, как и все его товарищи по команде», - сказал Индзаги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне и сборная Украины остались без основного вратаря
Ньюфел Уата присел на колено и поднял кверху руку.