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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Знали, что нельзя недооценивать соперника»
Лига чемпионов
14 сентября 2022, 13:24 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:25
216
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Знали, что нельзя недооценивать соперника»

Наставник «Интера» – о победе над «Викторией Пльзень»

14 сентября 2022, 13:24 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:25
216
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Знали, что нельзя недооценивать соперника»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над чешской «Викторией Пльзень» (2:0) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы счастливы, потому что знали, что нельзя недооценивать соперника, и мы этого не сделали. Ребята играли отлично, на протяжении всей игры оставались сосредоточенными. После финального свистка я их поздравил в раздевалке.

Нам пришлось сыграть так много матчей подряд: это была наша третья игра за шесть дней. Сейчас мы остались без Лукаку, но есть Джеко , и он играет так, что Лукаку может спокойно восстанавливаться. Эдин был хорош сегодня, как и все его товарищи по команде», - сказал Индзаги.

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Источник УЕФА
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