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Украина. Премьер лига
14 сентября 2022, 12:23 |
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Защитник Зари: «Легко с нами никому не будет»

Максим Имереков – о старте сезона

14 сентября 2022, 12:23 |
40
0
Защитник Зари: «Легко с нами никому не будет»
ФК Заря Луганск. Максим Имереков

Защитник луганской «Зари» Максим Имереков рассказал об игре против «Руха» и следующих матчах команды.

– Прежде всего, хочу сказать большое спасибо нашим защитникам, которые делают все возможное и невозможно для того, чтобы мы могли жить и заниматься своим любимым делом.

Что касается игры против «Руха», то нам она не удалась, к сожалению. Были ошибки, которые и стали роковыми. Мы были настроены исключительно на победу, но это был не наш день, наверное.

– Все-таки, если говорить в целом: 4 игры – 9 очков. Хороший результат.
– Согласен. Возможно, он был бы неплохим, если бы нам еще до старта сезона сказали, что после 4-х туров в нашем активе будет 9 пунктов. Но когда мы уже набрали после трех игр 9 очков, хотелось продолжать и дальше двигаться в таком направлении и набирать еще. Каждый матч мы играем на победу. Наша задача – набирать максимум пунктов в каждой встрече. Но это футбол. Всякое случается. Понимаем, что не бывает без поражений, но сделаем все, чтобы их было меньше.

– Сейчас выходные. На мой взгляд, это лучшее время для них.
– Выходные это всегда красиво (улыбается). Если серьезно, то да, нужно перезагрузиться, сделать выводы, восстановиться физически и психологически.

– После пауза нас ждут непростые поединки…
– Простых игр не бывает. До этого мы тоже играли с хорошими командами, показывали яркий футбол. Хотим продолжать так играть, не останавливаться. Мы не будем ни на кого смотреть. Пусть смотрят на нас, понимают, что легко с нами никому не будет.

Будем и дальше радовать наших болельщиков яркой игрой и победами. Уверен – у нас все еще впереди!

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Источник ФК Заря
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