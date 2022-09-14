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  4. ФРАНКОВ: «Шахтер против Динамо в Лондоне? Хоть где, лишь бы со зрителями»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2022, 09:58 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:17
723
0

ФРАНКОВ: «Шахтер против Динамо в Лондоне? Хоть где, лишь бы со зрителями»

Специалист хочет увидеть полноценный матч грандов украинского футбола

14 сентября 2022, 09:58 | Обновлено 14 сентября 2022, 13:17
723
0
ФРАНКОВ: «Шахтер против Динамо в Лондоне? Хоть где, лишь бы со зрителями»
ФК Динамо Киев

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о варианте с проведением матча между «Динамо» и «Шахтером» в Лондоне.

«Матч «Шахтер» - «Динамо» в Лондоне? Да хоть где, лишь бы со зрителями. Проведение его во Львове или в Киеве не греет абсолютно, потому с пустыми трибунами. Лондон - всяко хорошее место. Разве что «Олимпийский», он же Вестхэмовский великоват… Могу не владеть тонкостями», – написал Франков.

Ранее сообщалось, что Матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» - «Динамо» Киев может пройти в Лондоне 15 октября.

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