Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Лейпцига были проблемы на старте сезона»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

«Это важный матч в борьбе за выход из группы, мы будем противостоять команде, у которой были проблемы на старте сезона. В последнем матче против «Боруссии» «Лейпциг» сыграл очень хорошо: у них очень быстрые футболисты в атаке. Мы учитываем сильные стороны соперника при планировании матча.

Реал – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Линия атаки «Лейпцига» опасна, не только из-за Тимо Вернера – Нкунку отлично провел прошлый сезон и хорошо начал этот, как и Собослаи. Форсберг очень опытен. «Лейпциг» – опасный соперник, нельзя давать им показать, на что они способны. Завтрашний матч очень важен для нас: нужно действовать уверенно и в атаке, и в обороне.

Бензема? Карим восстанавливается: есть шанс, что он будет готов к воскресенью. Если все будет в порядке, то он сыграет в дерби», – сказал Анчелотти.

Матч «Реал» – «РБ Лейпциг» начнется в 22:00 по Киеву. В этой группе играет донецкий «Шахтер».